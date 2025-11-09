ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megőrjítette a zaj, előkapott egy festékszórót

Infostart

Rongálás miatt indított nyomozást az Ajkai Rendőrkapitányság egy 69 éves helyi férfi ellen, aki hirtelen felindulásból festékszóróval fújt le egy parkoló autót a feltételezett éjszakai zaj zavarása miatt. A károkozás több százezer forintra tehető.

A rendőrségi közlemény szerint a 69 éves férfi azért cselekedett, mert éjszakai pihenését hangos zene zavarta meg. Tévesen azt hitte, hogy a zaj egy parkoló autóból származik. Ezt követően a férfi festékszóróval megrongálta az általa vélt zajforrást, egy ajkai férfi járművét - írja a veol.hu.

Az autó karosszériáját, szélvédőjét, visszapillantóit és lámpaburáit is lefújták. A jármű tulajdonosa másnap reggel, munkába induláskor szembesült a rongálással, amelynek mértéke több százezer forintos kárt okozott.

A bejelentést követően a rendőrök gyorsan elfogták az elkövetőt, akit kihallgattak. A gyanúsított elismerte a rongálást, és elmondta, hogy a pihenését zavaró zaj miatt cselekedett indulatból.

A 69 éves férfi megbánta tettét, jelezte kártérítési szándékát, és hajlandó személyesen is bocsánatot kérni a sértettől.

