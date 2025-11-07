Tüntetés is jöhet, ha csökkentik a szentendrei HÉV-felújítás műszaki tartalmát

A kormány pár nappal ezelőtt úgy döntött, hogy a H5-ös HÉV-et az érintett önkormányzatokkal folytatott egyeztetések eredményétől eltérő módon racionalizált műszaki tartalommal újítják fel.

„Mi eleve sérelmezzük, hogy évek óta késik a HÉV fejleszése, de azt is sérelmesnek tartjuk, hogy most úgy csökkentik ennek a műszaki tartalmát, hogy erről nem tájékoztattak” – mondta az ügy kapcsán az InfoRádióban Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere. Leszögezte,

a kerület ragaszkodik ahhoz, hogy a megállók akadálymentesek legyenek, javuljon a pünkösdfürdői csomópont közlekedése, valamint az állam által megígért P+R parkolók megépítéséhez is ragaszkodnak.

Kiss László hangsúlyozta, ez egy komplex fejlesztés, amihez jó kompromisszumok születtek.

Azt is leszögezte: ha jövő hét péntekig nem jön létre a tárgyalás a kormánnyal az ügyben, úgy

demonstrációt fog szervezni Budapest közigazgatási határára, ami a 11-es út két sávjának lezárásával fog járni, és ha ez sem vezet eredményre, úgy tovább folytatják majd a tiltakozást.

A III. kerületi polgármester ugyan nem, de néhány érintett agglomerációs település, így Szentendre, Pomáz és Budakalász vezetői már időpontot is kaptak a tárcától.

Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere például jövő csütörtökön tárgyal a szakminiszterrel. „Várjuk a miniszter urat és képviselő asszonyt itt Szentendrén, és tisztázzuk, hogy mit is jelent ez a szűkített műszaki tartalom” – mondta a település első embere. Kijelentette továbbá, hogy a HÉV fejlesztésének műszaki megoldásokon kell alapulnia, a döntést pedig annak kellene befolyásolnia, hogy hosszú távon kielégítő legyen a közösségi közlekedés kapacitása.

A szentendrei polgármester aláhúzta,

az érintett települések, városrészek nem érdekeltek abban, hogy a régi, rossz műszaki állapotban lévő és csúcsidőben zsúfolt technológiát lecseréljék egy korszerű technológiával működő, de ugyanúgy zsúfolt vonalra.

Az InfoRádió kereste az ügyben az Építési és Közlekedési Minisztériumot is. Amint a szaktárca válaszol, közölni fogjuk.