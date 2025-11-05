ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.91
usd:
336.82
bux:
107002.43
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A H5-ös HÉV szentendrei végállomása 2021. június 9-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a H5-ös szentendrei HÉV-vonal és a végállomás megújulásáról. A tervek szerint 2026 elejére készül el az az új csomópont, amely magában foglalja a P+R parkolóházat, biciklitárolókat és közös rendszerbe fogja a HÉV- végállomást és a Volánbusz-pályaudvart. A kormány a szentendrei HÉV fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette, a döntés magában foglalja a H5-ös vonal és a szentendrei HÉV-végállomás felújítását.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Heves vita a HÉV-ről: indulhat a szentendrei vonal felújítása, de sok a kérdőjel

Infostart

A kormány támogatja az ígért H5-ös, szentendrei HÉV felújítását és a műszaki tartalom „racionalizálását”. A Magyar Közlönyben megjelent erről egy határozat, amelyben nincsenek konkrét határidők és beruházási összegek. Vitézy Dávid szerint drágábbak és kisebb befogadóképességűek lesznek a szerelvények, a kormány „lebutítja” a beruházást, és a többi HÉV-vonal fejlesztéséről már szó sem esik.

Megjelent a Magyar Közlönyben a szendendrei HÉV felújításáról szóló határozat, de ez határidő vagy beruházási összeg említése nélkül egyelőre csak annyit ígér, hogy egyetért a fejlesztés korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával, a teljesítési szakaszban lévő tervezési szerződés lezárásával és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításával – írja a Porfolio összefoglalója.

Lázár János építési és közlekedési miniszter még júliusban tett ígéretet arra, hogy a kormány először a H5-ös HÉV-et fogja felújítani, beleértve a teljes pályát, a pálya melletti vasútállomásokat, állomásokat. Akkor azt is említette, hogy 54 új HÉV szerelvény beszerzése fog elindulni még ebben az évben – a nyílt eljárású versenypályázat végül a múlt héten, október 29-én, szerdán jelent meg az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a múlt héten a Facebookon jelentette be, hogy „szerdán elindult 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzése”, hozzátéve, hogy

az első 18 járműnek 2029 végéig meg kell érkeznie.

Az első 18 új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 járműnek meg kell érkeznie és munkába is kell állnia legkésőbb 2029. december 31-ig – fejtette ki a vezérigazgató. „Ez azt jelenti, hogy 4 éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzel foghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak. Fontos mérföldkő ez, Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása végre megújulhat” – tette hozzá.

Vitézy Dávid szerint azonban

nemcsak sokkal drágábbak, hanem a kiírás szerint rövidebbek és kisebb befogadóképességűek lesznek az új járművek. Szerelvényenként százzal kevesebb utast tudnak majd szállítani

a korábban beérkezett ajánlatokban szereplő járművekhez képest. Ráadásul oldalanként csak 12 ajtót írt elő a MÁV, miközben a BFK számításai négy éve világosan kimutatták: 14 ajtó alá nem lehet menni a HÉV-ek érdemi lassítása nélkül. A jelenlegi járműveken, bár lépcsőzni kell, de 18 ajtó van oldalanként
– mutatott rá a különbségekre Vitézy Dávid, aki akkoriban a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójaként felügyelte a pályázatot. Közölte még: erősen kétségesnek tartja, hogy a jelenlegi tender alapján készülő járművek 2029 végére megérkezhessenek.

Most a Magyar Közlönyben megjelent határozatot Vitézy Dávid így kommentálta: „Orbán Viktor Lázár János javaslatára a H5 szentendrei hév műszaki tartalmának “racionalizálásáról” hozott kormánydöntést. Milyen szép szó… Persze a konkrétan elmaradó műszaki tartalomról, új tervekről egy szó sincs, egy éjszakai pár mondatos kormányhatározattal intézik el a százezrek közlekedését meghatározó infrastruktúra jövőjét”. Hozzátette: „Úgy látszik, a budapesti és az agglomerációs utasok nem számítanak - ezt jelenti ugyanis ez a “racionalizálás”.” ... Persze a szentendrei vonal utasai még így is jobban járnak, mint a ráckevei, gödöllői vagy csepeli hév utasai, ahol már racionalizálás sincs. Az elmúlt négy év mérlege világos: Lázár János a hév-vonalak fejlesztését leállította, és a H6, H7, H8, H9 vonalakon belátható időn belül már nem is ígérik a felújításukat és az új járműveket sem. Szégyen és gyalázat” – írta a döntésről a Facebookon Vitézy Dávid.

Kezdőlap    Belföld    Heves vita a HÉV-ről: indulhat a szentendrei vonal felújítása, de sok a kérdőjel

hév

lázár jános

felújítás

szentendrei hév

vitézy dávid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Egyre fokozódik az űrverseny, már a kis országok is indítanak missziókat, a régióban is egyre több állam tesz lépéseket ez irányba – erről beszélt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az InfoRádióban az újabb magyar űrhajós, Cserényi Gyula jövőbeli űrutazása kapcsán. Németh Viktória hangsúlyozta: az érdeklődés nem véletlen, egy űrtechnológiai innováció komoly gazdasági fellendülést hozhat egy országnak.
Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részleteket is elárult Szijjártó Péter. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.
 

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

Ritkaföldfémek: savanyú a szőlő az Európai Uniónak

Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai börtönből szabadult az Al-Kaida egykori terrorvezére, most Donald Trumppal ráz kezet – Mégis kicsoda Ahmed al-Saraa?

Amerikai börtönből szabadult az Al-Kaida egykori terrorvezére, most Donald Trumppal ráz kezet – Mégis kicsoda Ahmed al-Saraa?

Néhány évvel ezelőtt valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy az akkor még Abu Mohammad al-Dzsoláni néven ismert  - és az amerikaiak által körözött – terroristavezér egyszer Szíria elnöke lesz, az pedig abszolút fantáziának tűnt, hogy a Hajat Tahrir al-Sham vezetője az Egyesült Államokban fog beszédet mondani. Most nagyon úgy fest, hogy Ahmed al-Saraa egy év alatt másodszor is az Államokba fog látogatni, három hónappal azt követően, hogy felszólalt az ENSZ közgyűlésében. De mégis kicsoda Szíria új vezetője? Nézzük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó gyes, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté

Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó gyes, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté

Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 12:38
Hivatalos: itt vannak Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásainak fő témái
2025. november 5. 11:49
Jön a fegyverpénz – itt van a kormány rendelettervezete
×
×
×
×