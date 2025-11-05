Megjelent a Magyar Közlönyben a szendendrei HÉV felújításáról szóló határozat, de ez határidő vagy beruházási összeg említése nélkül egyelőre csak annyit ígér, hogy egyetért a fejlesztés korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával, a teljesítési szakaszban lévő tervezési szerződés lezárásával és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításával – írja a Porfolio összefoglalója.

Lázár János építési és közlekedési miniszter még júliusban tett ígéretet arra, hogy a kormány először a H5-ös HÉV-et fogja felújítani, beleértve a teljes pályát, a pálya melletti vasútállomásokat, állomásokat. Akkor azt is említette, hogy 54 új HÉV szerelvény beszerzése fog elindulni még ebben az évben – a nyílt eljárású versenypályázat végül a múlt héten, október 29-én, szerdán jelent meg az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a múlt héten a Facebookon jelentette be, hogy „szerdán elindult 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzése”, hozzátéve, hogy

az első 18 járműnek 2029 végéig meg kell érkeznie.

Az első 18 új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 járműnek meg kell érkeznie és munkába is kell állnia legkésőbb 2029. december 31-ig – fejtette ki a vezérigazgató. „Ez azt jelenti, hogy 4 éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzel foghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak. Fontos mérföldkő ez, Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása végre megújulhat” – tette hozzá.

Vitézy Dávid szerint azonban

nemcsak sokkal drágábbak, hanem a kiírás szerint rövidebbek és kisebb befogadóképességűek lesznek az új járművek. Szerelvényenként százzal kevesebb utast tudnak majd szállítani

a korábban beérkezett ajánlatokban szereplő járművekhez képest. Ráadásul oldalanként csak 12 ajtót írt elő a MÁV, miközben a BFK számításai négy éve világosan kimutatták: 14 ajtó alá nem lehet menni a HÉV-ek érdemi lassítása nélkül. A jelenlegi járműveken, bár lépcsőzni kell, de 18 ajtó van oldalanként

– mutatott rá a különbségekre Vitézy Dávid, aki akkoriban a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójaként felügyelte a pályázatot. Közölte még: erősen kétségesnek tartja, hogy a jelenlegi tender alapján készülő járművek 2029 végére megérkezhessenek.

Most a Magyar Közlönyben megjelent határozatot Vitézy Dávid így kommentálta: „Orbán Viktor Lázár János javaslatára a H5 szentendrei hév műszaki tartalmának “racionalizálásáról” hozott kormánydöntést. Milyen szép szó… Persze a konkrétan elmaradó műszaki tartalomról, új tervekről egy szó sincs, egy éjszakai pár mondatos kormányhatározattal intézik el a százezrek közlekedését meghatározó infrastruktúra jövőjét”. Hozzátette: „Úgy látszik, a budapesti és az agglomerációs utasok nem számítanak - ezt jelenti ugyanis ez a “racionalizálás”.” ... Persze a szentendrei vonal utasai még így is jobban járnak, mint a ráckevei, gödöllői vagy csepeli hév utasai, ahol már racionalizálás sincs. Az elmúlt négy év mérlege világos: Lázár János a hév-vonalak fejlesztését leállította, és a H6, H7, H8, H9 vonalakon belátható időn belül már nem is ígérik a felújításukat és az új járműveket sem. Szégyen és gyalázat” – írta a döntésről a Facebookon Vitézy Dávid.