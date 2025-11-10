Az Építési és Közlekedési Minisztérium válaszolt az InfoRádió kérdéseire annak kapcsán, hogy a rádióban elhangzott, valamint az InfoStarton is megírtuk: tüntetés is jöhet, ha csökkentik a szentendrei HÉV-felújítás műszaki tartalmát. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere azt mondta: a kerület ragaszkodik ahhoz, hogy a megállók akadálymentesek legyenek, javuljon a pünkösdfürdői csomópont közlekedése, valamint az állam által megígért P+R parkolók megépítéséhez is ragaszkodnak.

.A minisztérium reakcióként közölte az InfoRádióval:

„Jelenleg előkészíti a H5 HÉV korszerűsítésének és a megállóhelyek felújításának közbeszerzési eljárását, tekintettel arra, hogy a projekt szerepel az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz kiemelt projektjeinek megállapításáról szóló Kormányhatározatban. A támogatási keret nettó 85 milliárd forint. A vonalon új járművek állnak majd forgalomba.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása még ebben az évben tervezett, ugyanakkor a projekt megvalósítása kiviteli tervek készítését is tartalmazza, így

a beruházás legkorábban 2026. év végén kezdődhet. ... tervezetten megújul a vasúti pálya, a peronok, az utasok által használt infrastruktúra, az áramellátás és a biztosítóberendezés

– közölte a minisztérium. Hozzáteszik:

„Vitézy Dávid posztjával kapcsolatban a következő tényeket ajánljuk figyelmébe:

• teljes akadálymentesítés valósul meg a teljes H5 HÉV vonalon (Margit-híd, és Békásmegyer állomásokat is beleértve)

• csomópont fejlesztések lesznek (kivéve a Pünkösdfürdő utcai csomópontot, mivel az Önkormányzat azt nem hagyja jóvá), valamit a pomázi 1112. jelű elkerülő út is megvalósul

• közös busz és HÉV állomások (IMCS) épülnek Pomázon és Szentendrén

• a Margit hídon a HÉV-től a 6-os villamosig történő akadálymentesítés valóban nem fog megtörténni, mivel itt a műemlékvédelem alatt álló hídpillér megbontása nélkül terveztek új lifteket a HÉV peronoktól az Árpád Fejedelem útjáig a felszínre

• a 2-es vonali bejárás a nagyvasútról továbbra sem lesz villamosítottan megoldva, ehhez hibrid áramellátású járművek lennének szükségesek, melyek jóval drágábbak a jelenleg kiírt 1500V egyenáramon működő járműveknél

A többi HÉV vonal:

• lezárás alatt áll H6-H7 ráckevei és csepeli hévvonal teljes rekonstrukció és Kálvin téri alagúti hosszabbítás (Ráckeve–Tököl–Szigetszentmiklós–Pesterzsébet (H6) és Csepel – Kvassay híd (H7) HÉV vonalak korszerűsítésére hirdetett tervezési projekt, a kért műszaki tartalom terve rendelkezésre áll, a kivitelezésre forrás nem biztosított,

• folyamatban van (bírálati szakasz) a Gödöllő-Budapest (H8) és Csömör-Budapest (H9) HÉV vonalak fejlesztése és az M2 metró összekötése tárgyú tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás”