Kormányzati egyeztetés a HÉV-ről: radikális lépésekre készül Óbuda polgármestere

Tárgyalóasztalhoz ül a kormány az érintett kerületek és települések vezetőivel a H5-ös HÉV fejlesztéséről, amely a tiltakozók szerint csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.

„Jövő hétre kaptunk időpontot, hogy találkozzunk a kormánnyal, és nem hivatalosan azt is megtudtuk, hogy jelentős mértékben nem kívánják csökkenteni a III. kerületi műszaki tartalmát a beruházásnak, ám még mindig aggodalomra ad okot az a bejelentés, miszerint az egész projektnek csökken a műszaki tartalma” – mondta az InfoRádióban Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Műszaki tartalom alatt azt kell érteni, hogy 2019-et megelőzően a kormányzat egy nagyon nagy léptékű felújításban gondolkozott, amiből aztán pénzügyi nehézségek miatt jelentősen visszavettek.

Az önkormányzat 2022. körül megállapodott a kormánnyal abban, hogy a III. kerületben minden HÉV-megálló megújul, akadálymentes lesz, valamint a a pünkösdfürdői átkelőhelynél elvégeznek egy, az átkelést megkönnyítő közterület-rendezést

– magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy ez a „minimum csomag”, ezt egészítették volna ki a P+R parkolók az agglomerációs településeken.

Kiss László kiemelte: ennek a műszaki tartalomnak azért problémás a csökkentése, mert a kerületi lakosokra nézve nem csupán maga a csökkentés hátrányos, hanem az is, ha az említett P+R parkolók nem épülnek meg, hiszen ebben az esetben a városba érkező autók száma növekedni fog.

A polgármester korábban egy demonstrációt szervezett tiltakozásképpen, mellyel lezárta volna a 11-es főutat, azonban ezt a tárgyalás miatt egyelőre elnapolta. Mint mondta, úgy érzi tisztességesnek, ha az önkormányzat megvárja és meghallgatja a kormány mondanivalóját, és aztán ehhez igazíthatják a későbbi stratégiájukat. Kiss László azonban leszögezte, mindezek ellenére a radikális lépésektől sem riad vissza a kerület képviselete érdekében.

Az InfoRádió kereste Fülöp Zsoltot, Szentendre polgármesterét is, ám a minisztériumi egyeztetés előtt nem kívánt nyilatkozni.