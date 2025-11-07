ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 7. péntek
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam vételár arányosan 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nagy bejelentést tett a Budapest Airport Zrt.

Infostart / MTI

Újra normál kerozinellátással üzemel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pénteken 23 órától - tájékoztatta a Budapest Airport Zrt. az MTI-t pénteken este.

A Budapest Airport október 22-én közölte, hogy az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, amíg a készletek helyre nem állnak.

A legfrissebb tájékoztatásuk szerint a Budapest Airport és az üzemanyag-kiszolgálók gyors reakciójának és megfelelő intézkedéseinek, illetve a légitársaságok kooperációjának köszönhetően az üzemanyag-ellátással összefüggő járatkésés vagy -törlés nem volt az elmúlt időszakban, és a repülőtér zavartalanul, fennakadás nélkül üzemelt. A repülőtéri üzemanyagkészlet egyszer sem csökkent az operatív minimum alá.

Az utasok a probléma semmilyen hatását nem észlelték, az utasélmény a megszokott, magas szinten maradt - olvasható a közleményben.

