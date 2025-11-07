Nagy bejelentést tett a Budapest Airport Zrt.

A Budapest Airport október 22-én közölte, hogy az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, amíg a készletek helyre nem állnak.

A legfrissebb tájékoztatásuk szerint a Budapest Airport és az üzemanyag-kiszolgálók gyors reakciójának és megfelelő intézkedéseinek, illetve a légitársaságok kooperációjának köszönhetően az üzemanyag-ellátással összefüggő járatkésés vagy -törlés nem volt az elmúlt időszakban, és a repülőtér zavartalanul, fennakadás nélkül üzemelt. A repülőtéri üzemanyagkészlet egyszer sem csökkent az operatív minimum alá.

Az utasok a probléma semmilyen hatását nem észlelték, az utasélmény a megszokott, magas szinten maradt - olvasható a közleményben.