2025. november 5. szerda
A tisztán elektromos meghajtású Ikarus 120e típusú autóbusz az átadásán a keszthelyi autóbuszállomáson 2025. március 20-án. A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. zöld busz programjának támogatásával hat városban összesen 20 új elektromos buszt állít forgalomba idén a MÁV-csoport.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Megszólalt az Ikarus a buszok távirányításáról

Infostart

Az Ikarus és a Yutong idén 160 budapesti trolibusz szállítási jogát nyerte el, mindeközben a Yutong buszok a norvég közlekedésszervező szerint elméletileg távolról leállíthatóak.

Nemrégiben látott napvilágot az a hír, miszerint a Norvégiában tavaly megrendelt kínai, Yutong gyártmányú autóbuszok jelentős kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. Az oslói közlekedésszervező Ruter AS szolgáltatója, a Nobina 76 buszt vásárol a kínai gyártótól. Az előzetes tesztelés során kiderült, hogy a Yutong digitális hozzáféréssel rendelkezik minden egyes buszhoz,

ami lehetőséget adna a járművek távoli leállítására vagy működésképtelenné tételére

– írta meg az Infostart.

A tesztelést elvégezték egy holland VDL e-buszon is, megállapították, hogy az kevésbé sebezhető, mivel nincsen benne OTA, azaz távoli szoftverfrissítési képesség, szemben a Yutong busszal. A Yutong buszok esetében már javították a sebezhetőségeket, teszi hozzá a Ruter.

A Yutong szerint buszaik nem távirányíthatóak, fejlesztésük során a biztonság és az adatvédelem alapelveire építenek, és nincsen technikai lehetőség a külső felek távolról való beavatkozására. Hangsúlyozták, hogy minden európai uniós és nemzetközi kiberbiztonsági előírásnak megfelelnek, az adatokat az EU területén tárolják, olvasható a cikkben.

A kínai CRRC-vel együttműködésben hazánkban is készülnek e-buszok az Ikarus márkanév alatt, Székesfehérváron, írja az autopro.hu. Idén 160 új budapesti trolibusz szállításának lehetőségét nyerte el az Ikarus és a Yutong konzorciuma, a gyártási folyamat nagy része Magyarországon valósul meg, olvasható az Indóház cikkében.

Portálunk kérdéseket küldött a témával kapcsolatban az Ikarusnak. Válaszukban azt írták, kínálatukban vannak olyan típusok is, amelyek kínai partnerekkel együttműködésben készülnek. Ezek a járművek, a járműgyártó vállalat, és a partnerüzemek is teljes mértékben megfelelnek az Európai Unió vonatkozó kiberbiztonsági előírásainak. A buszokban kínai, CATL gyártmányú LFP (lítium-vas-foszfát) akkumulátorok találhatóak egyébként.

Az Ikarus e-buszok nem rendelkeznek OTA szoftverfrissítési lehetőséggel,

és ilyen funkció bevezetése sincsen tervben, közölte a vállalat.

Hozzátették, a távoli hozzáférés csakis az üzemeltető előzetes engedélyével történhet, kizárólag diagnosztikai és vevői flottafelügyeleti célokból. Sem az Ikarus, sem az Electrobus Europe, sem technológiai partnereik nem rendelkeznek olyan távoli hozzáféréssel, amivel a járművek működését befolyásolni, vagy azokat üzemképtelenné tenni lehetne. Ilyen jellegű hozzáférést a járműben található távfelügyeleti rendszerek fizikailag nem tesznek lehetővé.

A járművek feletti irányítás minden körülmények között a járművezető és az üzemeltető kezében marad. Minden adatátvitel biztonságos, titkosított privát hálózaton és tanúsított szervereken keresztül, teljes mértékben az EU-n belül történik, megfelelve a vonatkozó nemzetközi információbiztonsági szabványoknak – közölte a cég.

