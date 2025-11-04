ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.39
usd:
336.29
bux:
0
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest látképe alkonyatkor: Duna, hidak, esti fények.
Nyitókép: Pixabay

Szálloda nyílt Budapesten egy egykori csokigyárban

Infostart / MTI

Francia szállodabefektető beruházásaként megnyílt a YOU Hotel Budapest, a négycsillagos szálloda a Szentkirályi utcában, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában kapott helyett, az üzemeltetést a magyar Accent Hotel Management látja el - közölte az Accent.

Részletezték, hogy a projekt háromoldalú nemzetközi együttműködés eredménye. A YOU Hotel Budapest a francia Esnée család második projektje az általuk alapított YOU Hotels márka égisze alatt, a szálloda csatlakozik az Accor Handwritten Collection portfólióhoz, működtetéséért pedig az Accent Hotel Management magyar független szállodaüzemeltető felel.

A különleges koncepciójú négycsillagos szálloda 94 szobával, modern belsőépítészettel várja vendégeit Budapest szívében - írták a közleményben.

Felidézték, hogy az Accent Hotel Managementnek nem ez az első nemzetközi együttműködése, hiszen úgynevezett white label szállodaüzemeltetőként a Marriott és a Best Western szállodaláncokhoz tartozó hoteleket is működtet franchise struktúrában. A szentkirályi utcai YOU Hotel Budapest az első olyan szállodájuk, amely a francia Accor szállodalánc kollekciómárkájának értékesítési és marketingelőnyeit, valamint a szállodatulajdonosok saját YOU Hotels márkakoncepciójának sztenderdjeit egyesíti.

Az Accent Hotel Management Kft. 2007 óta nyújt teljeskörű szakmai tanácsadást és üzemeltetési megoldásokat szállodatulajdonosok, -befektetők és -hitelezők számára. Alapítása óta folyamatosan bővül, égisze alatt jelenleg 29 hotel működik Magyarországon és Ausztriában több mint 2000 szállodai szobával, amelyek működtetéséért közel 1100 kolléga felel nap mint nap - közölték.

Kezdőlap    Belföld    Szálloda nyílt Budapesten egy egykori csokigyárban

budapest

turizmus

megnyitó

szálloda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült

Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült

Ukrán dróntámadás kövrtkeztében megrongálódott egy, az oroszországi Baskírföldön található petrolkémiai üzem vízkezelő létesítménye - adta hírül a Reuters. A hatóságok szerint nem sérült meg senki, az üzem működése folyamatos.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől

Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől

Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Opinion polls indicate left-wing candidate Zohran Mamdani is ahead of former state governor Andrew Cuomo for Tuesday’s race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 05:45
Ne várja a villamost
2025. november 4. 04:15
Az autópályán is lement a pákozdi csata, borzalmas videó
×
×
×
×