Szálloda nyílt Budapesten egy egykori csokigyárban

Részletezték, hogy a projekt háromoldalú nemzetközi együttműködés eredménye. A YOU Hotel Budapest a francia Esnée család második projektje az általuk alapított YOU Hotels márka égisze alatt, a szálloda csatlakozik az Accor Handwritten Collection portfólióhoz, működtetéséért pedig az Accent Hotel Management magyar független szállodaüzemeltető felel.

A különleges koncepciójú négycsillagos szálloda 94 szobával, modern belsőépítészettel várja vendégeit Budapest szívében - írták a közleményben.

Felidézték, hogy az Accent Hotel Managementnek nem ez az első nemzetközi együttműködése, hiszen úgynevezett white label szállodaüzemeltetőként a Marriott és a Best Western szállodaláncokhoz tartozó hoteleket is működtet franchise struktúrában. A szentkirályi utcai YOU Hotel Budapest az első olyan szállodájuk, amely a francia Accor szállodalánc kollekciómárkájának értékesítési és marketingelőnyeit, valamint a szállodatulajdonosok saját YOU Hotels márkakoncepciójának sztenderdjeit egyesíti.

Az Accent Hotel Management Kft. 2007 óta nyújt teljeskörű szakmai tanácsadást és üzemeltetési megoldásokat szállodatulajdonosok, -befektetők és -hitelezők számára. Alapítása óta folyamatosan bővül, égisze alatt jelenleg 29 hotel működik Magyarországon és Ausztriában több mint 2000 szállodai szobával, amelyek működtetéséért közel 1100 kolléga felel nap mint nap - közölték.