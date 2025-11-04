Felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az Országház előtt

A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad ezen a napon.

A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz, félárbócra eresztését a Szózat hangjai kíséretében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár 32. testőrezred katonái végezték. A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a Gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály és a nemzeti lovas díszegység.

A nemzeti gyásznapon emlékkoncertet rendeznek a budapesti Szent István Bazilikában, amelyet a Bartók rádió 18 órától élőben közvetít, az M5 kulturális csatorna pedig 21 órakor felvételről közvetít - hangzott el a helyszínen.

November 4-ét a kormány 2013-ban hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.