Lényeges változás lépett életbe a Balaton életében

Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.