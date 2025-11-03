ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.65
usd:
336.06
bux:
107319.91
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) Tomaj elnevezésû új katamaránja érkezik Balatonfüredre a 178. balatoni hajózási szezon elsõ napján 2024. március 28-án. A kormány döntése alapján a cégnél több mint hatmilliárdos tõkeemelés történt, ez tette lehetõvé a több mint 5 milliárdos beruházást, amelynek révén a tesztüzem után két új komp és két új katamarán állt forgalomba.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Lényeges változás lépett életbe a Balaton életében

Infostart

November 3-tól módosul a balatoni kompjáratok menetrendje, amely szerint hétköznap óránkénti, hétvégén pedig félóránkénti indulással közlekednek a kompok Szántód és Tihany között

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint november 3-tól, hétfőtől új menetrend lép életbe a balatoni kompközlekedésben. A módosított menetrend értelmében

  • a Szántódrévből induló kompok 7:00 és 18:00 óra között közlekednek,
  • míg a Tihanyrévből induló járatok 7:15 és 18:15 óra között szállítják az utasokat.

A társaság közleménye kiemeli, hogy hétköznapokon óránkénti indulással lehet számolni, míg hétvégén megmarad a sűrűbb, 30 percenkénti menetrend. A szolgáltatás kerékpárosok számára is folyamatosan elérhető marad, a kétkerekűvel közlekedők a hét minden napján igénybe vehetik a kompátkelést – idézi a Portfolio.

Kezdőlap    Belföld    Lényeges változás lépett életbe a Balaton életében

balaton

menetrend

változás

komp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki

Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki

Kulturális, gazdasági és társadalmi beidegződéseket is érint a bérátláthatóságot célzó uniós irányelv.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

The staff member is in a life-threatening condition after trying to stop the attacker on a train to London King's Cross.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 04:47
Figyelem, változik a buszok közlekedése egy fontos főútvonalon
2025. november 3. 04:34
Bizonytalan időre bezárt a népszerű gyógyfürdő
×
×
×
×