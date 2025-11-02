Uniós kereset a magyar tilalom ellen – a nap hírei

Bírósági úton kényszerítené ki az Európai Bizottság, hogy Magyarország vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat – közölte az agrárminiszter. Az eljárás azért indulhat, mert Magyarország megsérti az unió egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat. Nagy István felidézte, hogy Brüsszel és Kijev új kereskedelmi megállapodása még több lehetőséget biztosít az ukrán termékek uniós exportja előtt. Megerősítette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat.

A reklámadó legalább további egy évi felfüggesztése miatt szorgalmaz egyeztetést a kormánnyal a Magyar Reklámszövetség. A szervezet közleménye felidézte, hogy a korábbi, október 2-i őszi adócsomag-tervezet a reklámadó további egy éves felfüggesztését javasolta, de az október 14-i módosításban már csak fél éves felfüggesztés szerepel.

Az eddigi visszajelzések alapján a DK és a Mi Hazánk is kész tárgyalni a Tisza párt választási etikai kódexről szóló javaslatáról. A kezdeményezést a Jobbik és a Második Reformkor is támogatja, míg a Fidesz és a Kétfarkú Kutyapárt elutasítja. A Tisza párt elnöke arra kérte a választáson induló összes pártot, hogy november 10-ig írják alá a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot. Korábban az ellenzéki pártokat arra kérte Magyar Péter, hogy közösen lépjenek fel a választási csalásnak minősülő hirdetések ellen.

Budapesti szavazatszámlálókat keres jövő februárig a Főpolgármesteri Hivatal a jövő évi parlamenti választások tisztasága érdekében. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook bejegyzésében azt közölte: a cél, hogy minél többen jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak a 2026-os országgyűlési választások napjára.

Hétfőtől módosul a MÁVbuszok közlekedési rendje a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon. A vonatok közlekedése nem változik. A Budapest–Székesfehérvár–Zalaegerszeg között utazóknak újfajta, gyorsabb eljutási lehetőséggel készül a MÁV-csoport: Pénteken és vasárnap délután a Balaton InterCity vonatokhoz csatlakozva Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között gyorsjáratú MÁVbuszok viszik az az utasokat.

Megerősítette a kultúráért és innovációért felelős miniszter, hogy kizárták a Stipendium Hungaricum programból az izraeli professzor előadását megzavaró hallgatót. Erről Hankó Balázs a Budapesten tárgyaló izraeli oktatási minisztert is tájékoztatta. A magyar tárcavezető azt közölte: Magyarország elutasítja az antiszemitizmus minden formáját és kivizsgálta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történteket.

Nincs terrorcselekményre utaló jel a Kelet-Angliában vonaton történt késelés ügyében – közölte a rendőrség. A helyszínen két gyanúsítottat vettek őrizetbe, de egyiküket vádemelés nélkül szabadon már engedték. A szombat esti támadásban 10 ember sérült meg, köztük ketten életveszélyesen. A szerelvény Doncasterből a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a 30 év körüli férfi késsel támadt az utasokra.

Katonai beavatkozásra készül Nigériában a Pentagon az afrikai ország keresztény közösségének védelmére hivatkozva. Pete Hegseth hadügyminiszter a közösségi-oldalán azt írta, hogyha a nigériai kormány nem védi meg a keresztényeket az afrikai országban, akkor az amerikai hadsereg likvidálja a keresztényeket veszélyeztető iszlamista terroristákat. Donald Trump elnök szombaton különös aggodalomra okot adó országnak minősítette Nigériát és jelezte, hogy utasítást adott a Pentagonnak: készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre.

Mintegy hatvanezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsja megyében az újabb orosz légicsapások után. Két ember megsebesült, épületek dőltek romba. A régió kormányzója arról is beszámolt, hogy 24 óra alatt a régió 18 települését érte támadás. Az ukrán főügyészség tájékoztatása szerint hat ember meghalt orosz rakéták és drónok támadásában. Az orosz erők Dnyipropetrovszk és Odessza régióit támadták. A halálos áldozatok között egy 11 és egy 14 éves fiút is azonosított az emberi jogi ombudsman.

A Tanzániában őrizetbe vett politikusok szabadon bocsátására és az emberrablások kivizsgálására szólítja fel az Európai Unió a helyi hatóságokat. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tanzániai választások utáni zavargásokra is reagált, amelyben több halálos áldozatról érkezett jelentés. Kaja Kallas aggasztónak nevezte a hatósági erőszak alkalmazását, az internet leállítását, valamint a választási szabálytalanságokról érkező beszámolókat.

Irán újjáépíti a nyáron megrongált nukleáris létesítményeit – jelentette ki az iráni elnök. Maszúd Peszeskján megerősítette, hogy az iráni kormány kiáll a nukleáris ágazat fejlesztése mellett. Megismételte, hogy az iszlám Köztársaság nem törekszik atomfegyverekre, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni.

Ünnepi programokkal emlékeznek novemberben a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára. Széchenyi István gróf 1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság, a mai Tudományos Akadémia megalapítására. Vasárnap az MTA vezetői a nagycenki Széchenyi-mauzóleumban az alapító sírjánál koszorúzással, a sopronpusztai Akadémiai Erdőben pedig faültetéssel tisztelegnek Széchenyi István emléke előtt.