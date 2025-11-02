ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Az amerikai elnök fegyveres beavatkozást helyezett kilátásba a keresztények elleni támadások miatt Nigériában

Infostart

Donald Trump bírálta a helyi kormányt, amiért az szemet huny a keresztények elleni atrocitások felett, és utasította a Pentagont, hogy készüljenek fel egy potenciális akcióra.

Fegyveres beavatkozást helyezett kilátásba Donald Trump Nigériában, a keresztények elleni támadások miatt. Az amerikai elnök azt mondta: utasította a Pentagont, hogy kezdje meg a művelet tervezését, emellett bírálta a helyi kormányt, amiért az képtelen megfékezni a keresztények üldözését – idézi a The Guardian beszámolóját a hvg.hu.

„Ha a nigériai kormány továbbra is engedélyezi a keresztények meggyilkolását, az USA azonnal leállítja minden segítségnyújtását az országnak, és nagyon is elképzelhető, hogy fegyveres erővel bevonul, hogy teljesen kiirtsa az iszlám terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat követik el” – idézik Trump posztját. Az elnök azt is hozzátette: ezúton utasítja a hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel egy esetleges akcióra.

Trump korábban arról beszélt, hogy a nyugat-afrikai országot „különös aggodalomra okot adó országnak” minősíti a keresztényüldözések miatt. Ezt cáfolta a nigériai elnök, Bola Ahmed Tinubu, aki kijelentette, hogy „a vallásszabadság és a tolerancia mindig is kollektív identitásuk alapvető eleme volt, és ez a jövőben is így marad”, emellett Nigéria ellenzi a vallási üldözést, és nem ösztönzi azt; olyan ország, amely „alkotmányosan garantálja minden vallású polgárai védelmét.”

Trump pénteken azt is mondta, hogy „a kereszténység egzisztenciális fenyegetéssel szembesül Nigériában”, és „a radikális iszlamisták felelősek ezért a tömeges mészárlásért”. Megjegyzése néhány héttel azután hangzott el, hogy Ted Cruz amerikai szenátor arra sürgette a Kongresszust, hogy Afrika legnépesebb országát vallásszabadság-sértőnek nyilvánítsa, „keresztény tömeggyilkosság” vádjával.

Ahogy a The Guardian emlékeztet, Nigéria 220 millió lakosának közel fele keresztény, fele pedig muszlim. Az országban több terrorszervezet is aktívan működik, így az iszlamista Boko Haram. Az elmúlt években ezek a csoportok több ezer keresztény nigériait mészároltak le, ugyanakkor például a Boko Haram is inkább északon aktív (ahol főként iszlám vallásúak élnek), és emberi jogi szervezetek szerint az áldozataik többsége muszlim.

Külföld

egyesült államok

pentagon

donald trump

iszlamista terroristák

nigéria

keresztényellenes

Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

British Transport Police say two of those injured remain in a life-threatening condition - four others have been discharged from hospital.

