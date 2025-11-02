Az amerikai elnök fegyveres beavatkozást helyezett kilátásba a keresztények elleni támadások miatt Nigériában

Fegyveres beavatkozást helyezett kilátásba Donald Trump Nigériában, a keresztények elleni támadások miatt. Az amerikai elnök azt mondta: utasította a Pentagont, hogy kezdje meg a művelet tervezését, emellett bírálta a helyi kormányt, amiért az képtelen megfékezni a keresztények üldözését – idézi a The Guardian beszámolóját a hvg.hu.

„Ha a nigériai kormány továbbra is engedélyezi a keresztények meggyilkolását, az USA azonnal leállítja minden segítségnyújtását az országnak, és nagyon is elképzelhető, hogy fegyveres erővel bevonul, hogy teljesen kiirtsa az iszlám terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat követik el” – idézik Trump posztját. Az elnök azt is hozzátette: ezúton utasítja a hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel egy esetleges akcióra.

Trump korábban arról beszélt, hogy a nyugat-afrikai országot „különös aggodalomra okot adó országnak” minősíti a keresztényüldözések miatt. Ezt cáfolta a nigériai elnök, Bola Ahmed Tinubu, aki kijelentette, hogy „a vallásszabadság és a tolerancia mindig is kollektív identitásuk alapvető eleme volt, és ez a jövőben is így marad”, emellett Nigéria ellenzi a vallási üldözést, és nem ösztönzi azt; olyan ország, amely „alkotmányosan garantálja minden vallású polgárai védelmét.”

Trump pénteken azt is mondta, hogy „a kereszténység egzisztenciális fenyegetéssel szembesül Nigériában”, és „a radikális iszlamisták felelősek ezért a tömeges mészárlásért”. Megjegyzése néhány héttel azután hangzott el, hogy Ted Cruz amerikai szenátor arra sürgette a Kongresszust, hogy Afrika legnépesebb országát vallásszabadság-sértőnek nyilvánítsa, „keresztény tömeggyilkosság” vádjával.

Ahogy a The Guardian emlékeztet, Nigéria 220 millió lakosának közel fele keresztény, fele pedig muszlim. Az országban több terrorszervezet is aktívan működik, így az iszlamista Boko Haram. Az elmúlt években ezek a csoportok több ezer keresztény nigériait mészároltak le, ugyanakkor például a Boko Haram is inkább északon aktív (ahol főként iszlám vallásúak élnek), és emberi jogi szervezetek szerint az áldozataik többsége muszlim.