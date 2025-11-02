ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap
Nyitókép: Pexels.com

Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró diák ösztöndíjat az ELTE-n

Infostart / MTI

Magyarország elutasítja az antiszemitizmus minden formáját, és ezért kizárja a Stipendium Hungaricum programból az izraeli professzor előadását megzavaró hallgatót – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten fogadta Yoav Kisch izraeli oktatási minisztert. A megbeszélés középpontjában a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén folytatott kétoldalú együttműködés előmozdítása állt. Hankó Balázs miniszter kijelentette: „Magyarország nem csupán szövetségese, hanem barátja is Izraelnek” – áll a tárca közleményében.

A felek kidolgozták azon jövőbeli megállapodás részleteit, amely fokozza az egyetemi és kutatóintézetek közötti kapcsolatokat és növeli a két ország közötti hallgatói mobilitást, továbbá megállapodtak egy közös kutatási alap létrehozásáról is. Magyarország és Izrael 2026 márciusától közös kutatási és fejlesztési programot indít olyan kiemelt területeken, amely mindkét ország számára stratégiai fontosságú, mint például az egészségipar. A program összesen 1 millió euróból 6-7 közös projektet támogat – közölte a KIM.

Emellett mindkét fél megerősítette elkötelezettségét az antiszemitizmus minden formája elleni küzdelem iránt. „Nem maradhatunk csendben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történtekkel kapcsolatban, ahol megzavarták egy izraeli professzor előadását.

Kivizsgáltam az ügyet és kezdeményeztem az érintett hallgató ösztöndíjának visszavonását,

valamint utasítottam a Tempus Közalapítványt, hogy haladéktalanul kerüljön megerősítésre valamennyi, Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Magyarországon tanuló hallgató szerződésében, hogy amennyiben az érintett személy az egyetemeken a magyar nemzet békéjét vagy biztonságát bármilyen módon veszélyezteti, ösztöndíja azonnali hatállyal visszavonásra kerül. Mi az együttműködés, a normalitás és a béke szigete vagyunk – és azok is maradunk!” – mondta Hankó Balázs a közlemény szerint.

A miniszterek aggodalmukat fejezték ki a felsőoktatás és a kutatás, különösen az Erasmus+ és a Horizon Europe programok egyre növekvő átpolitizálódása miatt, hiszen már napirenden van az a javaslat, amely az EU Horizont programjából az izraelieket is kizárná. Mindkét fél egyetértett abban, hogy "az Európai Unió és az adott ország vitájában a Bizottság nem teheti áldozattá a hallgatókat és kutatókat. A találkozó jól szemléltette Magyarország és Izrael szoros és jövőbe mutató együttműködését, amelyet a közös értékek és az akadémiai kiválóság, illetve innováció iránti elkötelezettség erősít” – áll a KIM közleményében.

