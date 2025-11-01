Különös sárga háromszögek jelentek meg Óbudán

A munkálatokat Burján Ferenc alpolgármester kezdeményezte a balesetveszély csökkentése érdekében. Az önkormányzat célja, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és autósok biztonságát egyaránt szolgáló forgalomcsillapító eszközök jól érzékelhetővé váljanak - írja az obuda.hu.

Az önkormányzat munkatársai figyelemfelhívó háromszögek felfestésével és fényvisszaverő jelölő spray alkalmazásával teszik láthatóvá a küszöböket. A munkálatok idejére az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet szakemberei biztosítják a forgalmat a festék száradásának idejére.

A beavatkozást a csillaghegyi Hunyadi, Fodros és Akácfa utcákban kezdték meg.

A környéken található általános iskola, óvoda és bölcsőde közelsége miatt a balesetmegelőzés támogatása különösen indokolt volt.

Az időjárás függvényében a felfestések tovább folytatódnak, és a tervek szerint tavasztól ismét folyamatosan végzik a forgalomcsillapító küszöbök láthatóvá tételét. A végső cél az, hogy a III. kerület valamennyi forgalomcsillapító eszköze jól látható észlelhető legyen a közúti közlekedés résztvevői számára.