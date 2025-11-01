ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat Marianna
Dobrev Klára: Putyin érdekében kémkedhetett az Orbán-kormány

Infostart / MTI

Kémkedés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, mert szerinte teljesen nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök érdekében "kémkedhetett Európa ellen" az Orbán-kormány.

Dobrev Klára szombati online sajtótájékoztatóján az "európai érdekekkel ellentétes" olaj- és gázügyleteket, valamint az "orosz oligarchákat mentegető" vétókat említette, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium "informatikai rendszerének megszállása" mögött is az oroszokat sejti.

A sor hosszú, és már az európai sajtó is kész tényként ír arról, hogy a Kreml állhat a háttérben - fogalmazott. Az ellenzéki politikus szerint ha a kémkedés Putyin érdekét szolgálja, akkor

az a magyar büntető törvénykönyvbe ütközik, és 2-től 15 évig terjedő börtönbüntetés járhat érte.

Az EU ellen uniós tagként ilyet még soha senki nem tett - mondta Dobrev Klára, hozzátéve: ez már nem politikai szembenállás, hanem szó szerint vett kémtevékenység, ehhez hasonló támadás belülről még soha nem érte az uniós intézményeket.

Orbán Viktor ezzel "hivatalosan is orosz kémmé, Vlagyimir Putyin besúgójává válik" - fogalmazott. A DK elnöke azt mondta, a feljelentéssel azt szeretné elérni, hogy a megrendelők és a végrehajtók "egytől egyig börtönben üljenek". Kitért arra: kíváncsian várja azt is, hogy a legfőbb ügyész "ki meri-e mosdatni ebből az ügyből is" a felelősöket, főképp annak tudatában, hogy a vizsgálat uniós szinten is elkezdődött, és ott ki fog derülni az igazság.

Ha Nagy Gábor Bálint "megpróbálja őket mentegetni, akkor neki is lesz papírja arról, hogy része a Fidesz nevű bűnszervezetnek, és cinkostársként jár el a kémkedési ügyben" - tette hozzá.

A 2026-os kormányváltás után mindennek meglesz a "jutalma", minden szereplő megkapja a maga börtönbüntetését - jelentette ki Dobrev Klára.

