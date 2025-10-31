ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
335.8
bux:
106989.61
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bright fallen leaves in green grass. Autumn is coming. Top view.
Nyitókép: Getty Images / Lina Moiseienko

Csak néhány helyen nem kapnak az indián nyárból – előrejelzés

Infostart / MTI

Az átlagosnál enyhébb, száraz idő várható november első hétvégéjén. Szombaton, mindenszentek napján a hőmérséklet kora délutánra 17 és 22 Celsius-fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb.

Szombaton, mindenszentek napján északkeleten, illetve az északnyugati határnál maradhatnak tartósabban felhős helyek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban a derült részeken mínusz 1 és plusz 5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6 és 13 fok között várható.

Kora délutánra döntően 17 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, ennél hűvösebb a tartósabban felhős részeken lesz.

Vasárnap az ország legnagyobb részén még fátyolfelhős, napos, száraz idő ígérkezik, de északnyugaton, északon már vastagabb felhők is lehetnek, amelyekből néhol előfordulhat eső, zápor. A délies szelet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután 17-22 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

Kezdőlap    Belföld    Csak néhány helyen nem kapnak az indián nyárból – előrejelzés

időjárás

időjárás-előrejelzés

időjárás-jelentés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Az elmúlt hetek európai, többnyire feltételezett orosz drónincidensei nyomán Németországhoz hasonlóan új drónelhárítási stratégiát dolgozott ki az osztrák kormány. Az erre vonatkozó határozatot a hárompárti koalíció előzetesen már el is fogadta.
 

Demkó Attila: a drónok miatt arat a halál Ukrajnában – Pokrovszk eleste láncreakciót indíthat el

Kaiser Ferenc az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről: értelmezhetetlen

VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durva mozgások az amerikai tőzsdéken

Durva mozgások az amerikai tőzsdéken

Tegnap személyesen találkozott Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, 2019 után először, az egyeztetés jó hangulatban zajlott, az amerikai elnök közölte, hogy a kínai termékekre kivetett átlagos vámot 57%-ról 47%-ra csökkenti, Kína pedig egyelőre egy évre felfüggeszti a ritkaföldfémek és kapcsolódó technológiák exportjára vonatkozó szigorúbb korlátozások bevezetését. A hírek alapvetően pozitívak, a piacok azonban nem volt egyöntetűen kedvező a hangulat, egyrészt azért, mert tegnapi kamatdöntése után az amerikai jegybank vezetése jelezte, hogy nem evidencia a decemberi kamatcsökkentés, másrészt a befektetők több nagyvállalat részvényét is büntették a gyorsjelenések után. Az irányadó amerikai indexek jelentősebb esésekkel zártak, a Nasdaq több mint másfél százalékot esett, amiben a Meta 11 százalékos esésének is szerepe volt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Parajdi sóbánya: az elképesztő katasztrófa még 40 ezer embert érint

Parajdi sóbánya: az elképesztő katasztrófa még 40 ezer embert érint

A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

The dramatic move follows weeks of intense scrutiny over his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 05:12
Pénteken nagy lekapcsolás jön a Balatonnál és a Velencei-tónál is
2025. október 30. 22:25
Egy lépéssel közelebb az ingyenes készpénzfelvétel felső határának duplájára emeléséhez – a nap hírei
×
×
×
×