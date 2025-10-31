ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója
Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt

Bejelentés: újabb ok miatt ad vissza pénzt az utasoknak MÁV

Infostart

Objektív felelősség: most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

A Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása a MÁV-csoportot is nehéz helyzetbe hozza – ismerte el a vasúttársaság vezetője egy friss videóban. Mint mondta, a vasúti kocsik karbantartása lelassult, ezért hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudták.

Ezért fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egy bizonyos – például IC – kocsiba vált jegyet, ám az adott kocsi végül nem található a szerelvényben.

„Az utas számára azonban mindez természetesen nem vigasz. Épp ezért holnaptól, november 1-jétől az objektív felelősség elve alapján,

72 órán belül automatikusan visszaadjuk a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de a fenti helyzettel szembesülnek az utazásuk megkezdésekor.

Nem számít, hogy külső, a MÁV-csoporton kívüli okból következik be a 20 percet meghaladó késés vagy marad ki egy vasúti kocsi a szerelvényből, csak az utassérelem számít, amelyért a MÁV-csoport kér bocsánatot. Nemcsak szóval, hanem tettel: pénzvisszatérítéssel most már a nem teljesülő kocsiösszeállítás esetén is” – mondta Hegyi Zsolt.

A bejegyzésben megjegyzi: a papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon keresztül lehetséges.

