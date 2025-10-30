Porrobbanás volt egy vásárosnaményi csarnokban

Porrobbanás történt egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak – közölte a katasztrófavédelem csütörtök hajnalban.

A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek több órán át dolgoztak, mire megbontották a technológiai részeket és megszüntették az izzásokat.

A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett.

A porrobbanás különösen veszélyes jelenség, amikor finom eloszlású, levegőben lebegő por hirtelen begyullad és robbanásszerűen elég. Finom szemcséjű éghető anyagok – mint például liszt, fűrészpor, fémporok, műanyag-por vagy gabonaporok – a levegőben eloszolva robbanásveszélyes keveréket alkotnak – jegyzi meg az Index.

Elegendő oxigén jelenlétében egyetlen szikra vagy hőforrás is elindíthatja a láncreakciót, és a por nagy égési felülete miatt villámgyorsan terjed a tűz.