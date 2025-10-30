ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Kovács Péter az első fővárosi betelepülési korlátozásról: két nagy problémával küzd a kerület

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől, ennek részleteiről és hátteréről számolt be az InfoRádióban a kerület polgármestere.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, 2026. január 1-től új korszak kezdődik Budapest XVI. kerületében: életbe lép a főváros első, „helyi önazonosság védelméről szóló” rendelete, melynek célja a kerület „kertvárosi jellegének és közösségi értékeinek megőrzése”.

A rendelet értelmében nem létesíthet a kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

  • településképi kötelezést előíró határozat van érvényben, vagy
  • településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,
  • ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

Az InfoRádióban a kerületet vezető Kovács Péter kiemelte: az önazonossági törvény ad lehetőséget arra, hogy korlátozással éljen az önkormányzat azokkal szemben, akik a helyi önazonossághoz nem csatlakoznak vagy a településszerkezetet megbontanák.

„Mi élünk is ezzel, hisz két régi problémája van a kerületünknek. Az egyik az illegális munkásszállások elszaporodása, és az, hogy oda rengeteg ember költözik be.

Itt azzal a lehetőséggel éltünk, hogy minden egyes ingatlanon, ahol hétnél több ember van bejelentve, mérlegelheti a képviselőtestület, hogy a nyolcadik bejelentkező lakcímlétesítését engedélyezi-e vagy sem. A másik nagy problémánk az a gyakorlat, hogy egyes vállalkozók egy házból illegálisan több lakóegységet alakítottak ki, illetve gondot okoznak az oda beköltözők is. Nem egy olyan hely van a XVI. kerületben, ahol egy családi házas ingatlanból 6-8, akár 10 lakóegységet is kialakítottak, ami a helyi szabályoknak nem felel meg. Ezekben az esetekben a képviselő-testület élni kíván az elővásárlási jogával, vagy legalábbis a lehetőséget biztosítani kívánja erre” – sorolta Kovács Péter.

A szabály szerint a nyolcadik és további személyek csak akkor jelentkezhetnek be, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

Hozzátette, hogy utóbbi esetekben az önkormányzat egyébként is föllép a településképi védelem érdekében, a polgármester településképi rendelkezést hoz, és ahol ilyen rendelkezés ki van adva egy-egy ingatlanra, oda nem lehet lakcímet létesíteni.

Összességében tehát

nem általában a beköltözőkkel van problémája a kerületi önkormányzatnak, hanem azokkal, akik a jogszabályokat megkerülve kívánnak beköltözni a XVI. kerületbe.

Mint Kovács Péter kifejtette, nem az a probléma, hogy túlnépesedett lenne a kerület, hanem az, hogy egy-egy ingatlanon laknak újabban nagyon sokan, ami például parkolási problémákat is okoz, hiszen papíron az egy lakáshoz egy vagy két parkolóhelyet kéne biztosítani, de valójában 10-20 autó jelenik meg. Az illegális munkásszállásokkal pedig leginkább az a probléma a polgármeser szerint, hogy az oda beköltözők nem tekintik a 16. kerületet az életterüknek.

„Erre tipikus példánk a Vidámvásár utca 12. szám alatti illegális munkásszállás, melynek lakói az úton a gimnáziumba igyekvő lányokat szólítgatják le, és nem oda való dolgokkal próbálkoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy aki a XVI. kerületbe beköltözik, az a helyi önazonossággal legyen tisztában, tudja, hogy békés, nyugodt kertvárosba költözik, és az ezzel kapcsolatos szabályok betartása nagyon fontos nekünk” – hangsúlyozta.

A rendelet szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának elővásárlási joga van a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

Nem tévedés, már 10 milliót lehet igényelni lakásfelújításra - megtudtuk a részleteket

Mintegy 50 milliárd forintnyi igénylésnél és 19 milliárd forintnyi folyósításnál jár az induláskor összesen 108 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett, 2024 júliusa óta futó energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program - árulta el a Portfolio megkeresésére Kasziba Levente, a programot koordináló Magyar Fejlesztési Bank igazgatója. Kiemelte, hogy az utóbbi hónapokban megugrott az érdeklődés, amit a program feltételeiben a közelmúltban életbe léptetett kedvező változtatások és a keretösszeg megemelése tovább erősítenek.

A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?

A XVI. kerület beköltözést korlátozó rendelete után más fővárosi kerületek is felbátorodhatnak, ha a tiltás kapcsán nem lesz nagyobb lakossági ellenérzés.

Trump says US can sign trade deal with China 'pretty soon' after talks with Xi

The talks ranged from tariffs and TikTok, to chips and rare earths.

