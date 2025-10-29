ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Kacziba Antal

Infostart

78 éves korában meghalt Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok.

78 éves korában elhunyt Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok, korábban rendőrségi főtanácsos – írta az Index. A hírt Szemán László János bűnügyi újságíró osztotta meg a Facebookon, aki az érintett családjától értesült a halálesetről.

Kacziba Antal karrierjét a Ceglédi Rendőrkapitányságon kezdte, majd az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Vizsgálati Osztály alosztályvezetője lett. 1991-től 1996-ig az ORFK Bűnügyi Főigazgatója volt, ezt követően 1998-ig a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként dolgozott.

Kacziba Antalt felesége és két felnőtt gyermeke gyászolja.

Elhunyt Kacziba Antal

gyász

halálhír

kacziba antal

