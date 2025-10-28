ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Az InfoRádió Aréna című műsorában Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Turi Ferenc, a Hungarocontrol vezérigazgatója.

Turi Ferenc: a repülés növekedésre van ítélve, muszáj emelni a ferihegyi kapacitásokat

Infostart / InfoRádió - Király István Dániel

Miközben Európában a légi forgalom a 2019-es utolsó békeévhez képest idén 4 százalékkal nőtt, addig Magyarországon 33 százalékos ez a növekedés – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a HungaroControl vezérigazgatója. Lóga Máté, a Budapest Airport igazgatósági elnöke szerint ha megépül a 3-as terminál, Közép-Európa meghatározó repülőtere lehet Ferihegy.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérhez kötődő, összesen 2,5 milliárd eurós fejlesztési programot jelentett be hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági és Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tervekben fontos szerepet játszik a közvetlen vasúti összeköttetés és a közúti közlekedési infrastruktúra megújítása mellett a repülőtér 3-as termináljának a megépítése, amely a tervek szerint 2035-re készülhet el. A fejlesztés révén a számítások szerint a jelenlegi duplájára, vagyis évi 40 millió utasra nő a budapesti repülőtér utasforgalma, és a Budapest Airport piacvezető közlekedési bázissá válhat a régióban.

Turi Ferenc, a Hungarocontrol vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában ismertette, hogy már most is óriási a forgalomnövekedés, napi négyszáz járatot szolgálnak ki, és 2025-ben már meghaladták az egymillió gépkiszolgálást, mint fogalmazott, ez rekord a Hungarocontrol életében, soha ilyen korán még nem érték el ezt a számot. „A Budapest Airportnál nagyon dinamikusan növekszik a széles törzsű forgalom, és amellett a fapados forgalom is nő, úgyhogy jelentős járatszám-növekedésre kell még számítani a jövőben” – mondta Turi Ferenc, és jelezte, ők ezt is ki tudják szolgálni, de négyszáz le- és felszálló gép már a repülőtér kapacitásának a határán van. Mint elmondta, a repülőtér-fejlesztésnél úgy számoltak, hogy a mostani évi 120-130 ezer repülőgépmozgás majdnem meg fog duplázódni 2032–2035 környékén.

A Hungarocontrolra most nagy teher hárul, mert az ukrajnai háború miatt 30 százalékkal nagyobb az átrepülő forgalom, ennek ellenére az idén a rekordforgalom mellett 80 százalékkal tudták csökkenteni a késéseket. A forgalom pedig hihetetlen mértékben emelkedik. „Egész Európa idén 4 százalékot nőtt 2019-hez, az utolsó békeévhez képest, miközben Magyarország 33 százalékkal nőtt” – tette hozzá.

A terhelés pedig nem is fog csökkenni a vezérigazgató szerint, mert a légi közlekedés nagyon szoros pozitív korrelációban van a világ GDP-jének a növekedéséve: a hüvelykujj-szabály szerint egyszázalékos GDP-növekedés 1,5-2 százalékos utasszám-növekedést jelent, ami azt jelenti, hogy az iparág növekedésre van ítélve hosszú távon.

A 2,5 milliárd eurós repülőtér-fejlesztési terv egyik része, amely nagyjából egymilliárd eurót tesz ki, a 3-as terminál megépítése. Lóga Máté, a Budapest Airport igazgatósági elnöke felidézte, hogy egyre több széles törzsű, hosszútávú járat indul Magyarországról, egyre több a kínai járat, de Budapestről közvetlen járatok indulnak majd ismét az észak-amerikai kontinens városaiba is. A rohamosan növekvő utasforgalom kiszolgálása érdekében van szükség az új terminálra, amelynek megvalósításáról megegyezett a Budapest Airport két tulajdonosa, a magyar állam és a francia Vinci.

A komplex fejlesztés alapkövét a jövő év elején szeretnék letenni. A 3-as terminál épülete a mostani 2A terminál mellett lesz, és a megvalósulásával 40 millió utas fogadására lesz alkalmas a repülőtér, de az elnök hozzátette, a meglévő terminálok is sokkal több utast tudnak fogadni, mint korábban gondolták, például azzal is tudták növelni a kapacitást, hogy a légitársaságokat rávették, hogy a menetrendjüket úgy alakítsák ki, hogy ne csak reggel, délben és este legyen csúcsidőszak, hanem jobb eloszoljon a napon belüli forgalom.

Lóga Máté arra is felhívta a figyelmet, hogy a járatkéséseket is kezelni tudták épp a Budapest Airport és a Hungarocontrol együttműködésével, a stratégiai szövetség segítségével találtak olyan megoldásokat, amelyek kedvezményezettjei az utasok lettek. Turi Ferenc szerint fontos volt, hogy egy asztalhoz leült az összes szereplő, és azon dolgozott, hogy ne ismétlődhessenek meg az előző két évben tapasztalt repülőtéri állapotok. Mint fogalmazott, így is voltak késések természetesen, de nem rendszerszinten, mint tavaly.

„A negyvenmillió utas a régióban már kiemelkedő, ha Közép-Európát nézzük, akkor a Budapest Airportnak versenyképesnek kell lennie Béccsel, Prágával és Varsóval szemben” – mondta Lóga Máté, miközben óriási hendikep, hogy nincs nemzeti légitársaság, ennek ellenére hatalmas a fejlődés, rengeteg új járatot nyitnak a partnerek.

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt
Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról, amelynek során nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében. A katasztrófa okáról még nem tudunk semmit, de az esőzést leszámítva minden körülmény a szokásos volt: egy erre a célra rendszeresen használt 18 éves Cessna kisgéppel repültek menetrend szerinti járaton.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

Miközben Európában a légi forgalom a 2019-es utolsó békeévhez képest idén 4 százalékkal nőtt, addig Magyarországon 33 százalékos ez a növekedés – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a HungaroControl vezérigazgatója. Lóga Máté, a Budapest Airport igazgatósági elnöke szerint ha megépül a 3-as terminál, Közép-Európa meghatározó repülőtere lehet Ferihegy.
 

Lóga Máté: az évtized végére járhat a reptéri vasút, versenyképes lesz a jegyár

Új út épül a repülőtér és Budapest között

