Fokozott polgárőri jelenlét jön

A polgárőrök a halottak napja környékén a rendőrséggel és az önkormányzati rendészettel együttműködve már évek óta segítik a forgalom irányítását, a gyalogosok biztonságos közlekedését.

„Az Országos Polgárőr Szövetség ilyenkor mindig arra kéri a településeken működő polgárőr egyesületek tagjait, hogy a temetőkben, a temetők környékén ügyeljenek a közbiztonságra, segítsék az odaérkező látogatók, hozzátartozók, megemlékezők parkolását, közlekedését, illetve figyeljenek arra, hogy bent a temetőkben az oda érkezők biztonságban tölthessék el a megemlékezés óráit, és ne váljanak semmiféle bűncselekmény áldozatává” – fogalmazott az InfoRádióban az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnökhelyettese.

Szabó Zoltán arra is kitért, hogy ilyenkor leginkább vagyon elleni bűncselekmények (például a síron hagyott táskákból történő lopás) fordulhatnak elő, de a polgárőrök figyelnek arra is, hogyha valaki esetleg rosszul lesz, akkor segítsenek rajta. Továbbá nem egyszer fordult elő, hogy kisebb sírtüzeket, temetői tüzeket akadályoztak meg, oltottak el, így erre is kiemelt figyelmet fordítanak idén is.

Jelenleg Magyarország 2000 településén működnek polgárőr egyesületek, akiktől azt kérték, vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a temetőgondnokságokkal, egyeztessenek a rendőrséggel, a településeken esetlegesen működő rendészeti szervekkel, városrendészetekkel, közterület-felügyeletekkel. Mint mondta, általában ezek az időszakok önállóan, de sokszor közös szolgálatellátással telnek, több helyen akár már a mindenszentek, halottak napját megelőző és az azt követő napokban is szolgálatot teljesítenek a polgárőrök, hogy a megemlékezési hétvége után is rend maradjon.

Ha valaki bűncselekmény áldozata lesz vagy egészségügyi problémát tapasztal, bizalommal fordulhat a polgárőrökhöz, de nagyobb baj esetén a 112-es segélyhívón is kérhet segítséget.