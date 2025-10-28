ARÉNA - PODCASTOK
Mécsesek a Rákoskeresztúri új köztemetõben mindenszentek ünnepe és halottak napja elõtt, 2024. október 31-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Fontos figyelmeztetések: gyakoribbak a temetőtüzek, mint elsőre gondolnánk

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A halottak napja körüli időszakban a temetőkben és a lakásokban keletkező tűzesetek megelőzésének fontosságára figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Idén eddig 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször, 51 esetben a száraz növényzet gyulladt ki, 12 esetben hulladéktárolók égtek, 5 alkalommal pedig sírhelyen csaptak fel a lángok. A hasonló esetek megelőzése érdekében arra kéri az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a sírkertekbe kilátogatókat, hogy a mécsesek meggyújtása előtt tisztítsák meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsanak meg, és úgy helyezzék el, hogy ne tudjon felborulni és a közelében ne legyen éghető anyag.

Távozás előtt pedig oltsák el, és a temetői hulladékgyűjtőbe ne dobjanak izzó, forró tárgyakat.

Aki a temetőben tüzet észlel, az hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.

A közleményben azt is felidézték: ebben az időszakban a lakástüzek leggyakoribb oka, hogy a meggyújtott gyertyát valamilyen éghető anyag közelébe teszik vagy felügyelet nélkül hagyják. A gyertyát vagy mécsest célszerű egy tűzálló tálra helyezni, és soha nem szabad őrizetlenül hagyni – figyelmeztettek.

Azokat, akik halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, arra kérték: ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne borulhasson fel, és ne legyen a közelében semmi, ami meggyulladhat.

Akik kültéren helyeznek el töklámpást, gyertya és mécses helyett tegyenek bele elemes LED-izzót, az akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj a töklámpásra, vagy felborítja. Ha pedig elektromos izzósort helyeznek el a kertjükben, akkor csak kültéri használatra szánt égősort és lámpást alkalmazzanak – olvasható az OKF közleményében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

