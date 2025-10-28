ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Candle lights on graves and tombstones in cemetery at night in Poland on All Saints' Day or All Souls' Day or Halloween or Zaduszki or Day of the Dead in Europe
Üzentek a lakosságnak a rendőrök, kiemelt figyelmet kérnek

A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen.

Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy a közelgő ünnepek alatt kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata.

Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők türelmetlenebbek lehetnek. Tovább nehezítheti a közlekedést, hogy az évnek ebben az időszakában a nappalok rövidebbek, csökken a látótávolság, és a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját.

A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára kijelölt járda, így

az úttest szélén sétáló emberekre is számítani kell

- hívta fel a figyelmet az ORFK, amely korlátozott látási körülmények esetén gyalogosoknak, kerékpárosoknak fényvisszaverő mellény vagy ilyen eszköz használatát javasolja.

Arra kérték a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, fokozottan figyeljenek az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra, és ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirend-változás is lehetséges a temetők környékén.

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és a polgárőrök közreműködésével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot.

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról, amelynek során nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

