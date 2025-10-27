ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
1935-ös felvételen Balaton egyik legrégebbi vitorlása.
Nyitókép: FORTEPAN / Turbéky Eszter

Elsüllyesztették, hogy megmentsék a szovjetekről a balatoni legendát

Infostart

A Kishamis, a Balaton legöregebb, ma is működő, 1896-ban épült vitorlása túlélt két világháborút és a szovjet megszállást is. A Széchenyi család számára készült B-kutter történetének legdrámaibb fordulata a második világháború végén történt, amikor a hajót a német és szovjet erők elől a Balaton fenekén rejtették el.

A második világháború idején, amikor a Balaton két partján ellenséges vonalak sorakoztak fel, és a németek elrendelték a vízi járművek megsemmisítését, a balatonfüredi hajógyár dolgozói dacolva a paranccsal, nem voltak hajlandóak felrobbantani a Kishamist.

Ehelyett a vitorlás megőrzése érdekében bravúros mentőakciót hajtottak végre. Megkeresték a Balaton legmélyebb pontját Tihany alatt. Léket vágtak a hajótestbe. A Kishamist elsüllyesztették, majd

láncokkal a tó fenekéhez rögzítették,

így rejtve el azt a megszálló erők elől - írja a sonline.hu.

A hajó évekig pihent a tó mélyén, mígnem a háború után, 1945-ben az életben maradt munkásoknak sikerült a felszínre emelniük.

Műemléki védelem

A mentőakciót követően a Kishamis (egy rövid ideig Kronstadt néven) raktárba került. 1946 és 1954 között az "Elhagyott Nemzeti Javak Nyilvántartásában" szerepelt a javítási pénz hiánya miatt. Végül egy vízügyi mérnök, Szilvássy Zoltán felismerte a történelmi értékét, és kezdeményezte a rekonstrukcióját.

A műemléki védelem alatt álló Kishamis a mai napig aktív versenyhajó, amely rendszeresen részt vesz a Balaton vitorlásversenyein, beleértve a Kékszalagot is, ezzel a magyar hajózás élő legendájának számít.

Fotó: FORTEPAN / Turbéky Eszter

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

