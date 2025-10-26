ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap
Ausztriában súlyos baleset történt, kigyulladt egy magyar rendszámú autó, két ember égett halálra benne.
Nyitókép: FF Lang/ORF

Tudható, hogy kik égtek halálra az ausztriai autóbalesetben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Részletes információk láttak napvilágot az Ausztriában, az A9-es autópálya egy szakaszán szombat hajnalban történt halálos balesetről, amelyben két baranyai ember vesztette életét. Az ingázó magyar férfiak gépkocsijába egy ittas sofőr csapódott bele előzés közben.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk halála baleset történt Ausztriában. Egy magyar autóban két ember égett meg.

A balesetben elhunyt fiatal férfiak Baranya vármegyéből ingáztak külföldre munkavállalás céljából. Az ismerősöktől származó információk szerint az egyik áldozat Királyegyházán élt, korábban Szentlőrincen lakott és focizott a helyi csapatban.

A másik elhunyt fiatalember tésenyi illetőségű volt, és öt gyermeket nevelt.

Ismerőseik egyöntetűen arról számoltak be a bama.hu-nak, hogy a férfiak a családjuk jobb életének reményében vállalták a külföldi ingázást.

A halálos balesetet az osztrák A9-es autópályán egy ittas sofőr okozta, aki előzési manőver közben ütközött össze a két magyar férfi autójával.

Belföld

