Tudható, hogy kik égtek halálra az ausztriai autóbalesetben

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk halála baleset történt Ausztriában. Egy magyar autóban két ember égett meg.

A balesetben elhunyt fiatal férfiak Baranya vármegyéből ingáztak külföldre munkavállalás céljából. Az ismerősöktől származó információk szerint az egyik áldozat Királyegyházán élt, korábban Szentlőrincen lakott és focizott a helyi csapatban.

A másik elhunyt fiatalember tésenyi illetőségű volt, és öt gyermeket nevelt.

Ismerőseik egyöntetűen arról számoltak be a bama.hu-nak, hogy a férfiak a családjuk jobb életének reményében vállalták a külföldi ingázást.

A halálos balesetet az osztrák A9-es autópályán egy ittas sofőr okozta, aki előzési manőver közben ütközött össze a két magyar férfi autójával.