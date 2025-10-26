ARÉNA - PODCASTOK
Ausztriában súlyos baleset történt, kigyulladt egy magyar rendszámú autó, két ember égett halálra benne.
Nyitókép: FF Lang/ORF

Két autós a kiégett magyar kocsiban, egy részeg osztrák okozta a halálukat a sztrádán

Infostart

Két magyar állampolgár vesztette életét abban a súlyos közlekedési balesetben, amely szombat hajnalban történt az ausztriai A9-es autópályán, Stájerországban. A tragédiát egy ittas osztrák sofőr okozta.

A baleset részleteiről szóló újabb beszámolók szerint a 38 éves osztrák férfi ittas vezetés miatt a magyar rendszámú gépkocsiba csapódott. Az ütközés következtében a vétlen autó kigyulladt és kiégett . tudósított elsőként az osztrák közmédia.

A két magyar utas életét nem tudták megmenteni, az áldozatok azonosítása érdekében boncolást rendeltek el - számolt be az RTL Híradója.

A balesetet okozó sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, de a helyszínen bevonták a jogosítványát. A tűzoltók gyors reagálása – 10 percen belül a helyszínre értek – ellenére sem sikerült megakadályozni a tragédiát.

Az osztrák közmédia szerint a balesetet megúszó 38 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházba vitték, viszont az alkoholszonda jelentős ittasságot állapított meg. Az A9-es autópályát Spielfeld irányába éjszaka le kellett zárni.

