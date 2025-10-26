Telitalálat a hatos lottón

Kutatás: a magyar munkavállalók egyharmadának van lehetősége home office-ra

A távmunkának itthon is nagy lendületet adott a Covid. Bár a pandémia lecsengésével visszaesés következett be, az elmúlt két-három évben a home office elterjedtsége a korábbinál jóval magasabb szinten stabilizálódott a munkahelyeken – derül ki a GKI kutatásából.