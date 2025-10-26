Telitalálat a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
- 2 (kettő)
- 8 (nyolc)
- 27 (huszonhét)
- 34 (harmincnégy)
- 41 (negyvenegy)
- 43 (negyvenhárom)
Nyeremények
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint;
- 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint;
- 4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint;
- 3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.