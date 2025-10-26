ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap Dömötör
A nyíregyházi Posta Lottózó az átadás napján, 2024. április 10-én. A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Posta Zrt. húsz új Posta Lottózót nyit országszerte.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Telitalálat a hatos lottón

Infostart

Van főnyeremény a vasárnapi húzáson.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 27 (huszonhét)
  • 34 (harmincnégy)
  • 41 (negyvenegy)
  • 43 (negyvenhárom)

Nyeremények

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint;
  • 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint;
  • 4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint;
  • 3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.

