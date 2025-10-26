ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az M2-es gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakaszának 2x2 sávos főpályája Göd határában 2019. október 1-jén. Ezen a napon átadták a forgalomnak az M2-esnek ezt a szakaszát.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

Fontos térképet tettek közzé, komoly útfelújítás indul az M2-en

Infostart

Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.

A várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő növekedésre számíthatnak a közlekedők.

A munkák első ütemében, 2025.10.27 hétfő éjszakától, várhatóan 2025.10.29 szerda estig az M2-es autóút 12 sz. főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12 sz. főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

Decemberig dolgoznka majd az M2-en
Decemberig dolgoznka majd az M2-en

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők.

Kezdőlap    Belföld    Fontos térképet tettek közzé, komoly útfelújítás indul az M2-en

m2-es autóút

útfelújítás

sávzárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez a része a szovjet politikának hiba volt - magyar YouTube-csatornának adott interjút Szergej Lavrov

"Ez a része a szovjet politikának hiba volt" - magyar YouTube-csatornának adott interjút Szergej Lavrov

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Ultrahang YouTube-csatornának adott interjúban kijelentette, Oroszország kész a tárgyalások folytatására az Egyesült Államokkal, amint Washington úgy ítéli meg, hogy eljött az idő. Lavrov hangsúlyozta, hogy a következő lépések az amerikai felek döntésétől függnek, és "a labda az amerikaiaknál van”.
 

Érdekeset mondott a budapesti csúcsról az orosz elnök sajtótikára

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghiúsult a kínai útja, helyette Indiával egyeztet a német külügyminiszter

Meghiúsult a kínai útja, helyette Indiával egyeztet a német külügyminiszter

Johann Wadephul német külügyminiszter hétfőtől Brüsszelben folytat egyeztetéseket a NATO és az EU vezetőivel, továbbá az indiai kereskedelmi miniszterrel is találkozni fog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Okosabb vagy, mint egy harmadikos? Lássuk, megy-e még a kisiskolás matek!

Kvíz: Okosabb vagy, mint egy harmadikos? Lássuk, megy-e még a kisiskolás matek!

Otthon vagy a számok birodalmában? Egy felnőtt számára nem lehet kihívás egy harmadik osztály szintű matematika kvíz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 18:18
"Ez a része a szovjet politikának hiba volt" - magyar YouTube-csatornának adott interjút Szergej Lavrov
2025. október 26. 17:10
Telitalálat a hatos lottón
×
×
×
×