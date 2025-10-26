Fontos térképet tettek közzé, komoly útfelújítás indul az M2-en

A várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő növekedésre számíthatnak a közlekedők.

A munkák első ütemében, 2025.10.27 hétfő éjszakától, várhatóan 2025.10.29 szerda estig az M2-es autóút 12 sz. főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12 sz. főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

Decemberig dolgoznka majd az M2-en

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők.