Infostart.hu
2025. október 26. vasárnap
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

"Ez a része a szovjet politikának hiba volt" - magyar YouTube-csatornának adott interjút Szergej Lavrov

Infostart

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Ultrahang YouTube-csatornának adott interjúban kijelentette, Oroszország kész a tárgyalások folytatására az Egyesült Államokkal, amint Washington úgy ítéli meg, hogy eljött az idő. Lavrov hangsúlyozta, hogy a következő lépések az amerikai felek döntésétől függnek, és "a labda az amerikaiaknál van”.

Az interjúban, amelyet az Index foglalt össze, Szergej Lavrov felidézte, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök október 16-i megbeszélése után, három nappal később telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az orosz diplomácia vezetője megerősítette, hogy Moszkva ragaszkodik az alaszkai találkozón elért megállapodásokhoz.

Lavrov szerint az amerikai kezdeményezésű tárgyalások további sorsa Washingtonon múlik. Az amerikai külügyminisztérium telefonbeszélgetésről kiadott közleményét idézve, amely szerint a felek „eredményes egyeztetést folytattak, és ebben a szakaszban nincs szükség személyes találkozóra”, az orosz miniszter arra következtetett, hogy a megbeszélés sikeres volt.

A tervezett budapesti orosz–amerikai csúcs kapcsán Lavrov megerősítette, hogy Putyin elnök elfogadta Trump elnök javaslatát a találkozó megrendezésére, de az amerikaiak később visszavonták, majd „halasztásnak” nevezték a döntést. Az orosz külügyminiszter szerint a csúcs sorsáról szintén a folyamatot kezdeményező amerikai félnek kell döntenie.

Lavrov reagált azokra a véleményekre is, miszerint a budapesti helyszín az 1994-es Budapesti Memorandumra utalva „rossz emlékű asszociáció” lehet. Kiemelte, hogy a Budapesti Memorandum aláírásakor az aláírók nyilatkozatot is tettek az EBESZ-elvek (beleértve a nemzeti kisebbségek jogait és a demokráciát) betartásáról, amelyeket szerinte az ukrán rezsim súlyosan megsértett. Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország nem látja, hogy megsértené az alapdokumentumot. Úgy fogalmazott Ukrajnáról:

Ukrajnát saját függetlenségi nyilatkozata és alkotmánya alapján ismertük el, ami nagyon különbözött attól az országtól, amelyet a nyílt náci rezsim irányít.

A magyar–orosz kapcsolatokról szólva Lavrov elmondta, hogy a felek már régen megállapodtak abban, hogy a történelem őszinte értelmezésére törekszenek, és nincs szükség érzelmi megnyilvánulásokra.

Az 1956-os események megítélését illetően az orosz diplomácia vezetője megerősítette, hogy nincs nézetkülönbség Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök között.

Felidézte, hogy Putyin elnök 2006-ban virágot helyezett el az 1956-os áldozatok emlékművénél Budapesten, és 2023-ban az eseményekkel kapcsolatban azt mondta, hogy

ez a része a szovjet politikának hiba volt.

Lavrov hozzátette, hogy ezek az emlékek nem akadályozzák a feleket a kölcsönösen előnyös politikai, gazdasági és technológiai együttműködés kialakításában.

"Ez a része a szovjet politikának hiba volt" - magyar YouTube-csatornának adott interjút Szergej Lavrov

2025. október 26. 17:45
2025. október 26. 17:10
