2025. október 26. vasárnap
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Érdekeset mondott a budapesti csúcsról az orosz elnök sajtótikára

Infostart / MTI

Kemény választ fog adni az orosz hadsereg, ha Oroszország belsejét nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában.

"Nagyon sok pletyka kering most. (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) maga is kijelentette a napokban, hogy állítólag rendelkeznek olyan katonai potenciállal, amely lehetővé teszi számukra, hogy mélyen Oroszország belsejében mérjenek csapást. A fegyveres erők keményen reagálnak majd erre, ahogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) mondta, megdöbbentő módon" - fogalmazott Peszkov.

Teljesen egyértelműnek nevezte Putyin szavait, és megjegyezte, hogy Ukrajna jelenleg aligha képes maga nagy hatótávolságú rakétákat gyártani, a birtokába került eszközök szerinte brit, német vagy olasz gyártmányúak lehetnek.

Budapesti csúcs

A Kreml szóvivője ismét elmondta, nem helyes az orosz-amerikai csúcstalálkozó lemondásáról beszélni pusztán amiatt, hogy a találkozó időpontjáról nem volt egyértelmű megállapodás. Oroszország és az Egyesült Államok között szerinte egyetértés van abban, hogy ezt nem lenne jó sokáig halogatni.

"Az elnökök nem találkozhatnak csak a találkozás kedvéért, nem pazarolhatják az idejüket, és ezt nyilvánosan is elmondják"

- mondta rámutatva, hogy a felek külügyminisztereiket bízták meg a folyamat előkészítésével.

Peszkov emlékeztetett arra, hogy elsőként Donald Trump amerikai elnök vetette fel: egyelőre nincs értelme a csúcstalálkozót megtartani, és - mint mondta - Putyin egyetértett vele.

"Trump természetesen megérti, hogy egyelőre nincs ok azt feltételezni, hogy a közeljövőben előrelépés történhet a békés rendezés terén" - mondta. Hozzátette, hogy Trump őszinte vágya a helyzet rendezése iránt pozitív érzéseket kelt, de a konfliktus alapvető okai bonyolultak, és egyik napról a másikra nem lehet őket megoldani.

Szankciók

Peszkov szerint nem kizárt, hogy megfelel a valóságnak az az amerikai lapértesülés, amely szerint az Egyesült Államok háromféle szankciólehetőséget készített elő Oroszország ellen, és ezek közül Trump azt választotta, amely az energetikai szektor ellen irányul. A szóvivő szerint az új büntetőintézkedések káros hatással vannak a Moszkva és Washington közötti kapcsolatok újraélesztésének esélyére. Viszont úgy véli, ez a lépés nem lehet oka arra, hogy feladják törekvéseiket.

budapest

oroszország

ukrajnai háború

