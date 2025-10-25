Lángolhat egy túlzsúfolt elosztó is – veszélyforrások az őszi szünet és a halottak napja előtt

Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, a lakástüzeknél a vezető okok közé tartozik az elektromos meghibásodás, például rövidzárlat, vagy pedig olyan termék használata, amely elkoszolódott, tele van porral, valamilyen gyúlékony anyaggal, ez okozhat lakástüzet. A veszélyek közé sorolta még a nyílt láng használatát is, például a dohányzást vagy gyertyák, mécsesek gyújtását, de szerinte bajt okozhat a sütés-főzés, a konyhai tevékenység, például a fellobbanó olaj okozta tüzek. Az őszi-téli időszakban a tüzelő-fűtőberendezés okozta balesetek is előfordulnak, elsősorban a szilárd tüzelőanyaggal működő kályhák és tűzhelyek okozhatnak tűzesetet.

A szövetség elnöke azt is kiemelte, hogy különösen veszélyes lehet a konnektoros-elosztós villanyhasználat, ha egy helyről akarunk működtetni több nagy teljesítményű gépet, mert túlterhelés alakulhat ki, és emiatt felhevülhet a vezeték és az elosztó is, ez is vezethet lakástűzhöz. „Épp ezért nem javasolt egy időben több nagy fogyasztót külön elosztón, hálózaton használni” – figyelmeztetett Dobson Tibor, és arra is felhívta a figyelmet, hogy ha otthonról vagy az irodából elmegyünk, akkor ha lehet, kapcsoljuk le a hosszabbítót, olyan elosztót alkalmazzunk, amelyen van billenőkapcsoló, mert „ha lekapcsoljuk az elektromos áramot, ez jelentős mértékben javítja a biztonságot”.

Szén-monoxid-érzékelő igen, füstjelző miért nem?

Dobson Tibor azt is elmondta, manapság már egész magas számban használnak érzékelőket a lakásokban, de egyelőre inkább a szén-monoxid-jelzők terjedtek el, de a füstérzékelőket még rikábban alkalmazzák, pedig szükség lenne rájuk, mert idén már 4800 lakástűz volt a hivatalos adatok szerint, és ezek közül csak nyolc esetben volt füstérzékelő. „A szén-monoxid-érzékelőnek orra van, a füstérzékelőnek pedig szeme, érzékeli a levegőben azokat az apróbb füstrészecskéket, amelyek problémát okozhatnak” – mondta az elnök, és közölte, már vannak olyan riasztórendszerek is, amelyek a mobiltelefonon, de akár a tűzoltóknál jeleznek, ha tényleg baj van.

Mindenszentek, halottak napja

Minden évben igyekeznek a tűzoltók arra is felhívni a figyelmet október végén, hogy ezen időszakban megnövekedik a tűzesetszám, elsősorban a lakásokban, lakóházakban, de a temetőkben is; sokan hagynak óvatlanul mécsest a síron, amely meggyújt el nem távolított, száraz koszorúkat, növényzetet.

„Ezek okozhatnak kellemetlenséget a temetőben, a száraz időben lángra kaphat az aljnövényzet. A lakásokban pedig az otthagyott mécsesek, gyertyák okozhatnak tűzesetet, főképp akkor, ha közelükből nem távolítjuk el a gyúlékony anyagokat” – tette hozzá.

Fontosnak tartja Dobson Tibor a gyermekek felügyelete is, hiszen a kisgyermek a felnőttet utánozza: próbálkozhat gyufagyújtással, öngyújtóval a felnőtt távollétében, ám nem elég gyakorlott és nincs veszélyérzete sem, ami szintén könnyen vezethet tragédiához.