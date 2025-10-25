ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elektromos elosztó kigyulladt.
Nyitókép: Thicha studio/Getty Images

Lángolhat egy túlzsúfolt elosztó is – veszélyforrások az őszi szünet és a halottak napja előtt

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A fűtési szezon indulásával a lakástüzek esélye is megnő, amit csak tovább fokoz a mindenszentek ünnepe és a halottak napja – mondta el az InfoRádióban a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, Dobson Tibor.

Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, a lakástüzeknél a vezető okok közé tartozik az elektromos meghibásodás, például rövidzárlat, vagy pedig olyan termék használata, amely elkoszolódott, tele van porral, valamilyen gyúlékony anyaggal, ez okozhat lakástüzet. A veszélyek közé sorolta még a nyílt láng használatát is, például a dohányzást vagy gyertyák, mécsesek gyújtását, de szerinte bajt okozhat a sütés-főzés, a konyhai tevékenység, például a fellobbanó olaj okozta tüzek. Az őszi-téli időszakban a tüzelő-fűtőberendezés okozta balesetek is előfordulnak, elsősorban a szilárd tüzelőanyaggal működő kályhák és tűzhelyek okozhatnak tűzesetet.

A szövetség elnöke azt is kiemelte, hogy különösen veszélyes lehet a konnektoros-elosztós villanyhasználat, ha egy helyről akarunk működtetni több nagy teljesítményű gépet, mert túlterhelés alakulhat ki, és emiatt felhevülhet a vezeték és az elosztó is, ez is vezethet lakástűzhöz. „Épp ezért nem javasolt egy időben több nagy fogyasztót külön elosztón, hálózaton használni” – figyelmeztetett Dobson Tibor, és arra is felhívta a figyelmet, hogy ha otthonról vagy az irodából elmegyünk, akkor ha lehet, kapcsoljuk le a hosszabbítót, olyan elosztót alkalmazzunk, amelyen van billenőkapcsoló, mert „ha lekapcsoljuk az elektromos áramot, ez jelentős mértékben javítja a biztonságot”.

Szén-monoxid-érzékelő igen, füstjelző miért nem?

Dobson Tibor azt is elmondta, manapság már egész magas számban használnak érzékelőket a lakásokban, de egyelőre inkább a szén-monoxid-jelzők terjedtek el, de a füstérzékelőket még rikábban alkalmazzák, pedig szükség lenne rájuk, mert idén már 4800 lakástűz volt a hivatalos adatok szerint, és ezek közül csak nyolc esetben volt füstérzékelő. „A szén-monoxid-érzékelőnek orra van, a füstérzékelőnek pedig szeme, érzékeli a levegőben azokat az apróbb füstrészecskéket, amelyek problémát okozhatnak” – mondta az elnök, és közölte, már vannak olyan riasztórendszerek is, amelyek a mobiltelefonon, de akár a tűzoltóknál jeleznek, ha tényleg baj van.

Mindenszentek, halottak napja

Minden évben igyekeznek a tűzoltók arra is felhívni a figyelmet október végén, hogy ezen időszakban megnövekedik a tűzesetszám, elsősorban a lakásokban, lakóházakban, de a temetőkben is; sokan hagynak óvatlanul mécsest a síron, amely meggyújt el nem távolított, száraz koszorúkat, növényzetet.

„Ezek okozhatnak kellemetlenséget a temetőben, a száraz időben lángra kaphat az aljnövényzet. A lakásokban pedig az otthagyott mécsesek, gyertyák okozhatnak tűzesetet, főképp akkor, ha közelükből nem távolítjuk el a gyúlékony anyagokat” – tette hozzá.

Fontosnak tartja Dobson Tibor a gyermekek felügyelete is, hiszen a kisgyermek a felnőttet utánozza: próbálkozhat gyufagyújtással, öngyújtóval a felnőtt távollétében, ám nem elég gyakorlott és nincs veszélyérzete sem, ami szintén könnyen vezethet tragédiához.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Lángolhat egy túlzsúfolt elosztó is – veszélyforrások az őszi szünet és a halottak napja előtt

tűz

tűzoltó

lakástűz

fűtés

dobson tibor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Demenciával élőket és családtagjaikat segítő svéd módszert honosított meg Magyarországon a Johannita Segítő Szolgálat. Az egyedülálló gondozási filozófia lényege a tünetek kontrollálása, valamint a hozzátartozók támogatása. A módszert már sikeresen alkalmazza itthon a Sarepta evangélikus idősotthon. A Johannita Segítő Szolgálat a filozófia szélesebbkörű alkalmazása érdekében oktatókat képez, hamarosan pedig az érintettek családtagjainak képzését is elkezdik. Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke az InfoRádióban beszélt a részletekről.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, ki az új tulajdonosa a Belügyminisztérium épületének

Kiderült, ki az új tulajdonosa a Belügyminisztérium épületének

A meghiúsult Rákos-Dubaj arab befektetője, Mohamed Allabar magyarországi cége vásárolta meg a Belügyminisztérium Széchenyi téri palotáját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?

Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?

Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Around 15,000 Gazans are waiting for urgent medical treatment, according to the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 13:26
A Nézőpont bemutatja az október 23-ai "nézettségverseny" eredményét
2025. október 25. 08:00
Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek
×
×
×
×