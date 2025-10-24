Nemsokára véget ér ez a lehetőség a Balatonnál, most kell még kihasználni

A hajózási társaság sétahajó járatai az őszi szünet minden napján indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor, valamint szombaton és vasárnap Badacsonyból 15 órakor.

A 6-11 éves gyerekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal díjmentesen utazhatnak a balatoni menetrendi hajókon.

A hajómenetrendről a www.bahart.hu oldalon lehet tájékozódni.

A balatoni komp Szántód felől 7-19 óra között, Tihanyrév felől 7.15 és 19.15 között fél óránként jár. A menetidő 8 perc.