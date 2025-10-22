ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Tehetséges fiatalokat díjazott a Bosch és a Richter

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Egészségügyi innovációkat is elismertek a Bosch x Richter Ipari Innovációs Díj keretében. A díj célja a tehetséges egyetemisták megtámogatása, erősítése – mondta el Dr. Lendvai Balázs, a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutatási főosztályvezetője az InfoRádióban.

Az idősek biztonságos gyógyszerszedését, egy gyakori nőgyógyászati betegség korai otthoni felismerését, és a biztonságosabb gyógyszerfejlesztést segítik elő a Bosch x Richter Ipari Innovációs Díj egészségügyi kategóriájának nyertesei.

A díj nemcsak anyagi elismerést, de ismertséget is biztosít, magyarázta Dr. Lendvai Balázs, a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutatási főosztályvezetője az InfoRádióban.

Az egyéni díjazott, Matányi Marianna, a Semmelweis Egyetem hallgatójának ötlete egy krónikus betegek számára tervezett gyógyszeradagoló kialakítása volt, amelynek megvalósítása már igen előrehaladott állapotban is van.

Ez abban segít, hogy „pontos napi adagolási sémák” mentén lehessen egyszerre többféle gyógyszert együtt szedni, a krónikus betegeknek, idős betegeknek, olyanoknak, akik „nem feltétlenül vannak a mentális képességeik csúcsán”.

A rendszer működésében az MI is szerepet kap, olvasható a Richter Gedeon honlapján.

A különdíjban részesült Galli Dorka, az Óbudai Egyetem hallgatója egy olyan, otthon elvégezhető, nyálmintán alapuló teszt ötletét mutatta be, amely segíthet a PCOS otthoni, korai diagnózisában.

A PCOS, más néven a policisztás ovárium szindróma egy nagy kihívásokat jelentő nőgyógyászati betegség. Világszerte a fogamzóképes korú nők 8-13 százalékát érinti, hazánkban is több százezer nő életét nehezíti. Hormonális egyensúlyzavar, meddőség, rendszertelen menstruáció, súlyos bőrtünetek jellemzik a nehezen felismerhető betegséget.

A csapatok kategóriájában az egészségügyi díjat Paskuj Benjámin, Paskuj Áron, és Mohácsi Gábor csapata kapta. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói olyan adatelemző szoftvert terveztek, amely segítségével szimulálni lehet, milyen hatással vannak a különböző gyógyszerek a szív működésére.

A program a szívet vezérlő ioncsatornákat modellezi, amelyek a szívműködést befolyásolják. A betegágy mellett dolgozóknak, az orvosoknak is hasznos lehet, hiszen így például előrejelezhető, milyen hatással van két gyógyszer egyidejű szedése. A gyógyszeriparnak is hasznára válik ez az innováció.

A Bosch és a Richter idén már a második alkalommal hirdette meg az Ipari Innovációs Díjat. Dr. Lendvai Balázs elmondta, legfőbb motivációjuk az volt, hogy megtámogassák, erősítsék „ezeket a virágzó és reményteli potenciállal rendelkező embereket, csapatokat”.

A megfelelő kommunikációs felületek biztosításával ismertséget szerezhetnek a nyertesek, és kapcsolatokat teremthetnek, a későbbiekben ezek sikeres együttműködések alapját teremthetik meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

