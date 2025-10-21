Életveszélyre figyelmeztet a katasztrófavédelem

Tévhit, hogy csak a régi, nyílt égésterű gázkazánok felelősek a szén-monoxid-mérgezésekért.

A valóság az, hogy bármilyen zárt térben, nyílt lánggal működő berendezés miatt fejlődhet szén-monoxid, ugyanis megfelelő levegő-utánpótlás híján a tűz elhasználja a helyiség levegőjét, és nagyon gyorsan megtörténhet a baj - figyelmeztet közösségi oldalán a katasztrófavédelem.

Mint írják: a statisztikák szerint a gázüzemű berendezések környezetében csakugyan gyakrabban keletkezik szén-monoxid, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy egy fatüzelésű kandalló vagy egy cserépkályha nem okozhat bajt.

Ha nyílt lánggal működő fűtő-, főző-, vízmelegítő van az otthon, feltétlenül szereltessen légbevezetőt az ablakokba!

A legfontosabb tanácsuk: szerezzen be egy szén-monoxid-érzékelőt is.