2025. október 19. vasárnap
Egy romos épület bontását rendelte el a NAV a kéktúra útvonalán
fotó: NAV

Váratlan helyen rendelt el bontást a NAV, ennek a túrázók örülhetnek

Infostart

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével lebontottak egy életveszélyes állapotú ingatlant az Országos Kéktúra útvonalának egyik borsodi indulási pontjánál, miután a tulajdonos a felszólítások ellenére nem intézkedett.

A NAV az építésügyi hatóságok megkeresése alapján jár el az életveszélyes állapotú ingatlanok lebontásának szervezésében, ha a tulajdonos elmulasztja a kötelezettségét. A hivatal a munkálatok költségét felszámítja, majd önkéntes fizetés hiányában végrehajtási költségként behajtja.

Egy borsodi kistelepülésen a kéktúra útvonalán álló romos épület nemcsak balesetveszélyes volt, hanem a szomszédos lakóházat is veszélyeztette. A NAV megszervezte az épület bontását, majd a költség megtérülése érdekében biztosítási intézkedést rendelt el, lefoglalva a tulajdonos további ingatlanait és gépjárműveit.

Az intézkedés eredményeként az adós végül megfizette az eljárás teljes költségét.

Németh Viktória: az újabb Nobel-díj erősíti Magyarország „puha hatalmát”

Németh Viktória: az újabb Nobel-díj erősíti Magyarország „puha hatalmát”
Magyarország 2023-ban Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja után a 11. lett azon a listán, amely származási ország szerint mutatja az egymillió főre jutó Nobel-díjasok számát. A magyar Nobel-díjasok köre az utóbbi három évben három fővel bővült, miután idén Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjban részesült. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior makrogazdasági elemzője, Németh Viktória szerint a magas rangú elismerés erősíti az ország úgynevezett „puha hatalmát”, ami a kedvező megítélésen alapuló erősséget jelenti.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás

Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás

A Vezess értesülései szerint a főváros több területére kiterjesztik a fizetős parkolást.

Milliókat kaszál az egykori United-focista: ki nem találod, mivel foglalkozik most

Milliókat kaszál az egykori United-focista: ki nem találod, mivel foglalkozik most

Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.

Israel's military carries out air strikes in Gaza after IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Israel's military carries out air strikes in Gaza after IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

The "wave of strikes" by the IDF comes after Israel and Hamas accused each other of violating their ceasefire in Gaza.

