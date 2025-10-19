Váratlan helyen rendelt el bontást a NAV, ennek a túrázók örülhetnek

A NAV az építésügyi hatóságok megkeresése alapján jár el az életveszélyes állapotú ingatlanok lebontásának szervezésében, ha a tulajdonos elmulasztja a kötelezettségét. A hivatal a munkálatok költségét felszámítja, majd önkéntes fizetés hiányában végrehajtási költségként behajtja.

Egy borsodi kistelepülésen a kéktúra útvonalán álló romos épület nemcsak balesetveszélyes volt, hanem a szomszédos lakóházat is veszélyeztette. A NAV megszervezte az épület bontását, majd a költség megtérülése érdekében biztosítási intézkedést rendelt el, lefoglalva a tulajdonos további ingatlanait és gépjárműveit.

Az intézkedés eredményeként az adós végül megfizette az eljárás teljes költségét.