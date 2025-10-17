ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A Real-PR szerint nőtt a Fidesz előnye és megtorpant a Tisza

Infostart / MTI

A Real-PR 93. szerint a szeptemberi 47-ről októberre 49 százalékra nőtt a kormánypártok támogatottsága a biztos szavazók körében, miközben a Tisza Pártot a szeptemberi eredményhez hasonlóan októberben is 40 százalékuk választaná

A biztos szavazó pártválasztók körében immár 9 százalékpontos a Fidesz-KDNP előnye a Tisza Párttal szemben a Real-PR 93. debreceni székhelyű közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint - tájékoztatta a társaság pénteken az MTI-t.

Ez azt jelenti, hogy a szeptemberi 47-ről októberre 49 százalékra nőtt a kormánypártok támogatottsága a biztos szavazók körében, miközben a Tisza Pártot a szeptemberi eredményhez hasonlóan októberben is 40 százalékuk választaná - tartalmazza a közlemény.

Ez azt jelenti, hogy az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz-KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre - tették hozzá. A Mi Hazánk Mozgalom az 5 százalékos bejutási küszöbön áll, a Demokratikus Koalícióra a biztos szavazók 2 százaléka, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra pedig 3 százalékuk voksolna.

Azt írták, hogy a Real-PR 93. a "vidék közvélemény-kutatója", ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt. Eszerint a vidék-főváros tengelyen a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetőek meg, vagyis Budapesten a Tisza, vidéken a Fidesz őrzi első helyét. Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon állnak, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon - ismertették.

A kutatás során ezer embert kérdeztek meg telefonon október 13. és 14. között a felnőtt társadalomra nemre, korra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb plusz/mínusz 3,2 százalék - olvasható a közleményben.

közvélemény-kutatás

felmérés

fidesz

tisza párt

real-pr

