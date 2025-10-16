ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök Gál
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Elfogták az erőszakoskodót a Balatonnál

Infostart

Egy pincér vette észre az áldozat jelzését Balatonbogláron.

Egy balatonboglári vendéglátóhelyre tért be vacsorázni egy négy fős társaság - két férfi és két nő - október 15-én este. A vacsora folyamán az egyik nő magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte.

A pincérnek ez elég volt, hogy megértse a helyzetet. Ő a munkatársát, munkatársa pedig a rendőrséget értesítette feltűnés nélkül - olvasható a police.hu cikkében.

A körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. A segélykérő az intézkedést követően rögtön a mosdóba ment, ezzel lehetőséget teremtett, hogy a rendőrnővel a többiektől elkülönülten tudjon beszélni.

Ekkor elmondta, hogy valóban segítséget szeretne kérni, mert a volt párja, akivel együtt érkezett, fizikai erőszakkal bántalmazta őt.

Az egyenruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy a bántalmazás Sárkeresztúron történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárás indítottak, az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

