Talpon egész nap – Íme az október 23-ai budapesti program

Összeállt a várhatóan a legnagyobb létszámot vonzó politikai rendezvények programja október 23-ára Budapestre.

Reggel 9 órakor gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum által meghirdetett Békemenet résztvevői a Margit híd budai hídfőjétől északra, az Elvis Presley parkban – ez a hídfő és a Komjádi-uszoda közötti terület. Némi gyülekezés után a menet útnak indul Pest felé a Margit hídon, majd folytatja útját a Nyugati tér felé, majd jobbra fordul a Bajcsy-Zsilinszky útra, és meg sem áll az Alkotmány utcáig, amelyen keresztül a Kossuth tér felé indul.

A meneten résztvevők így a Kossuth téri állami megemlékezésbe kapcsolódnak be, amelyen 13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati facebookos közlés szerint. (Ő ezt követően utazhat az uniós állam- és kormányfők délután induló csúcstalálkozójára.)

A beszéd várható befejeződése után kevéssel, 14 órára várja szimpatizánsait a Tisza Párt, amely Nemzeti menetet tart Deák téri indulással, a sokaság a Hősök terére vonul az Andrássy úton keresztül.

Az esemény helyszínének indoklásaként a pártelnök Magyar Péter korábban leszögezte, a Kossuth tér kicsi lenne, így esett a választás a Hősök terére.