2025. október 15. szerda Teréz
A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői a Margit hídon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján, 2022. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Talpon egész nap – Íme az október 23-ai budapesti program

Infostart

Egymást épp nem érinti - sem térben, sem időben - a kormánnyal szimpatizáló erők és a Tisza Párt október 23-ai rendezvénye, azonban közös, hogy mindkettőn nagyon sok ember vonul majd, egy hatalmas térre.

Összeállt a várhatóan a legnagyobb létszámot vonzó politikai rendezvények programja október 23-ára Budapestre.

Reggel 9 órakor gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum által meghirdetett Békemenet résztvevői a Margit híd budai hídfőjétől északra, az Elvis Presley parkban – ez a hídfő és a Komjádi-uszoda közötti terület. Némi gyülekezés után a menet útnak indul Pest felé a Margit hídon, majd folytatja útját a Nyugati tér felé, majd jobbra fordul a Bajcsy-Zsilinszky útra, és meg sem áll az Alkotmány utcáig, amelyen keresztül a Kossuth tér felé indul.

A meneten résztvevők így a Kossuth téri állami megemlékezésbe kapcsolódnak be, amelyen 13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati facebookos közlés szerint. (Ő ezt követően utazhat az uniós állam- és kormányfők délután induló csúcstalálkozójára.)

A beszéd várható befejeződése után kevéssel, 14 órára várja szimpatizánsait a Tisza Párt, amely Nemzeti menetet tart Deák téri indulással, a sokaság a Hősök terére vonul az Andrássy úton keresztül.

Az esemény helyszínének indoklásaként a pártelnök Magyar Péter korábban leszögezte, a Kossuth tér kicsi lenne, így esett a választás a Hősök terére.

