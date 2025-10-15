Szalai Zoltán: derűlátóbbak lettek a hazai cégek, ez az év az alkalmazkodásé és a stratégiaváltásé volt

Az elmúlt egy évben a stratégiaváltás, a termelékenység növelése és a stabilitás megőrzése volt a fókuszban azoknál a hazai vállakozásoknál, amelyek fenn tudták tartani eredményes működésüket – ez derült ki a Mathias Corvinus Collegium Vállalkozáskutatási Műhelyének Jelentés a magyar vállalkozásokról című kiadványából. A felmérés, amely 2024 második felétől 2025 áprilisáig készült, több mint kétezer vállalkozás válaszai alapján mutatja be, hogy miként reagálnak a cégek a gazdasági nyomásra és milyen jellemzők különböztetik meg a versenyben sikeres cégeket a folyamatokat csak követőktől.

„Ez az év az alkalmazkodás és a pozícióépítés éve volt. Az látszódott, hogy nagyon sokan stratégiát váltottak, tehát elkezdtek beruházni, fejleszteni a jövőbe”

– mondta el az InfoRádióban Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója jelezte, a cégek többsége arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy stabilizálja a jelenlegi eredményeit, és a felmérésből az is látszódik, hogy a cégek nagy részének sikerült megtartania a jelenlegi ügyfélkörét, vagy akár bővítenie is. Szalai Zoltán közölte, az is látszik, hogy egyfajta pozitív hozzáállás, optimizmus alakult ki.

„A legtöbb cég azt mondja, hogy a következő három évben növelni fogja az árbevételét, a nyereségét, növekedni fog, fejleszteni tud, és ezt öt éven belül még pozitívabban látja. Illetve az látszik, hogy a termelékenységi fókuszú beruházások a legsikeresebbek, és akik mertek valamilyen tőkét bevonni, akár valamilyen hitelt vagy mást, és ebből fejlesztéseket végrehajtani, ők tudtak még inkább növekedni” – mondta a főigazgató.

Arra is felhívta a figyelmet az adatok mellett, hogy az elmúlt öt évben turbulens volt a külső gazdasági környezet: volt egy világjárvány, majd a lecsengése után kitört az orosz–ukrán háború, ami azóta is tart. A felmérés azt mutatja, hogy a hazai cégek ezt beárazták a működésükbe, az inflációt, illetve az elmúlt években a gyengülő keresletet is, ahogy „azt a kisebb növekedést is, aminél korábban nagyobbhoz voltunk szokva”. Az MCC főigazgatója szerint látszódik, hogy a hazai vállalkozások a stabilitásra törekedtek: például 33 százalékuknál nőtt az ügyfélkör, 30 százaléknál pedig stabil maradt, tehát több mint 60 százalék arra rendezkedett be, hogy megőrizze az ügyfélkörét vagy akár enyhe növekedést érjen el.

Az árbevétel-változásoknál is ez látszik:

hároméves távlaton a cégek 40 százaléka nem vár változást saját vállalkozásának növekedésében, de 36 százalék bizakodó és csak 24 százalék borúlátó.

„A többség érzékeli, hogy jelenleg ez a helyzet, ezt kell stabilizálnia. Tudja, hogy ahhoz, hogy növekedni tudjon, beruháznia kell, fejlesztenie kell, fel kell készülnie az előttünk álló időszakra. De az is látszik, hogy a többség, miután ezt végrehajtotta, inkább bizakodó, és azt várja, hogy növekedni fog, és a következő három-öt évben egyfajta előrelépést vár” – mondta Szalai Zoltán.