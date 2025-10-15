ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.74
usd:
335.85
bux:
102816.02
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Elítélték a szülőket, mert fejjel lefelé lógott a vízben a 2 éves gyerek a bátyja miatt

Infostart / MTI

Jogerősen másfél év felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtott a Szegedi Törvényszék egy férfit és élettársát, mert átengedték családi autójuk vezetését a férfi 15 éves gyerekének, aki súlyos balesetet okozott.

Mindeki beismerte a tettét, így mondta ki bűnösnek a fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségében, míg édesapját és annak élettársát 3-3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében a Szegedi Törvényszék – derül ki a bíróság közleményéből.

A fiatalkorú vádlottat 2 évi próbaidőre bocsátották azzal, hogy a próbaidő alatt pártfogú felügyelet alatt áll, míg édesapját és élettársát is 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Három éve a 15 éves fiatalkorú vádlottnak az édesapja és annak élettársa megengedték, hogy vezesse a családi autójukat Csanádpalota lakott területét elhagyva egy gyér forgalmú úton.

A fiatalkorú vádlott egy jobbra ívelő kanyarban megijedt egy szemből érkező autótól, ezért túlkormányozott, ami a főcsatorna feletti átereszről lesodródva

az autó fejjel lefelé az öntözőcsatornába zuhant, majd utastere a víz alá merült. Négyen kijutottak a kocsiból az ablakon keresztül, de a gyermekülésbe bekötött kétéves gyerek hosszabb ideig a víz alatt rekedt.

A gyermeket végül eszméletlen állapotban, a fiatalkorú vádlott segítségével a szemből érkező kocsi sofőrje hozta a felszínre. A felnőttek elsősegélyt nyújtottak a kisgyereknek, így állapota stabilizálódott. A gyerek közvetlen életveszélyben volt, csak azért nem fulladt meg, mert időben kiszedték az autóból és segítséget nyújtottak neki.

A fiatalkorú vádlott édesapja és élettársa súlyosan megszegték szülői felügyeletükből fakadó kötelességüket, amikor a gépkocsi vezetését átengedték a 15 éves, átaluk is tudottan gépjárművezetésre alkalmatlan fiatalkorú vádlottnak és a kiskorú sértetteket beültették mögé.

A bíróság ítélete jogerős.

Kezdőlap    Belföld    Elítélték a szülőket, mert fejjel lefelé lógott a vízben a 2 éves gyerek a bátyja miatt

bíróság

baleset

szeged

ítélet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"

Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint a kárpótlás kifiztése a halott családtagjainak. Gyakran eltüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család nem kap ellátást – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban.
 

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

Üzentek az oroszok gázügyben

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota&Lexus országigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömegesen indulnak Németországba az ukrán fiatalok

Tömegesen indulnak Németországba az ukrán fiatalok

Az Ukrajna által augusztusban feloldott utazási tilalom óta tízszeresére nőtt azoknak a fiatal ukrán férfiaknak a száma, akik Németországban szeretnének letelepedni - számolt be a német hatóságok mai adatközléséről az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak

Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak

Lassú a kilábalás: Magyarország az uniós középmezőnyben, de még mindig gyenge az ipar! Nézd meg, mely országok húzzák most Európa gazdaságát!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gazans tell BBC of safety concerns as Israel says 'no compromise' on hostage returns

Gazans tell BBC of safety concerns as Israel says 'no compromise' on hostage returns

"There is constant shooting in our area," one displaced man says. "There is no water, no electricity and no tents."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 19:32
Mészáros Melinda: kétszámjegyű minimálbér-emelést szeretnének a szakszervezetek
2025. október 15. 18:56
Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól!
×
×
×
×