Elítélték a szülőket, mert fejjel lefelé lógott a vízben a 2 éves gyerek a bátyja miatt

Mindeki beismerte a tettét, így mondta ki bűnösnek a fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségében, míg édesapját és annak élettársát 3-3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében a Szegedi Törvényszék – derül ki a bíróság közleményéből.

A fiatalkorú vádlottat 2 évi próbaidőre bocsátották azzal, hogy a próbaidő alatt pártfogú felügyelet alatt áll, míg édesapját és élettársát is 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Három éve a 15 éves fiatalkorú vádlottnak az édesapja és annak élettársa megengedték, hogy vezesse a családi autójukat Csanádpalota lakott területét elhagyva egy gyér forgalmú úton.

A fiatalkorú vádlott egy jobbra ívelő kanyarban megijedt egy szemből érkező autótól, ezért túlkormányozott, ami a főcsatorna feletti átereszről lesodródva

az autó fejjel lefelé az öntözőcsatornába zuhant, majd utastere a víz alá merült. Négyen kijutottak a kocsiból az ablakon keresztül, de a gyermekülésbe bekötött kétéves gyerek hosszabb ideig a víz alatt rekedt.

A gyermeket végül eszméletlen állapotban, a fiatalkorú vádlott segítségével a szemből érkező kocsi sofőrje hozta a felszínre. A felnőttek elsősegélyt nyújtottak a kisgyereknek, így állapota stabilizálódott. A gyerek közvetlen életveszélyben volt, csak azért nem fulladt meg, mert időben kiszedték az autóból és segítséget nyújtottak neki.

A fiatalkorú vádlott édesapja és élettársa súlyosan megszegték szülői felügyeletükből fakadó kötelességüket, amikor a gépkocsi vezetését átengedték a 15 éves, átaluk is tudottan gépjárművezetésre alkalmatlan fiatalkorú vádlottnak és a kiskorú sértetteket beültették mögé.

A bíróság ítélete jogerős.