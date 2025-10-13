Piros pólós futók hirdették a Budapest Maratonon, hogy a szervátültetés életet ment

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége ötödik alkalommal ünnepelte Budapesten a Szervdonációs és Transzplantációs Világnapot a múlt hét végi Budapest Maraton Fesztiválon. Szombaton piros pólós futók hirdették az üzenetet, hogy a szervátültetés életet ment. Szervátültetettek, családtagok, élődonorok, orvosok és egészségügyi dolgozók több mint kétszázan neveztek az eseményre, amelyen együtt több mint 300 kilométert futottak vagy gyalogoltak.

A Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke az InfoRádióban elmondta: a hétvégi futófesztiválon 16 váltóban indultak a 4x2 km-es távon (64 fő), több mint harmincan teljesítették a gyalogló távot, valamint részt vettek az esélyegyenlőségi futásban is. Berente Judit úgy fogalmazott, évről évre egyre nagyobb létszámban vannak jelen a Budapest Maratonon, és nemcsak szervátültetettek, hanem élődonorok, egészségügyi dolgozók, orvosok, nővérek, koordinátorok, családtagok, akik idén is nagyon élvezték, hogy együtt mozoghatnak.

Kiemelte, hogy ezúttal is több tízezer ember volt a helyszínen, az utcákon, akik értesülnek arról, hogy a szervátültetés életet ment, ugyanis amikor a Magyar Szervátültetettek Szövetségének futói váltják egymást a váltópontokon, ezt rengetegszer bemondja a speaker.

Berente Judit arról is beszélt, hogy ma Magyarországon majdnem négy évet kell várni egy vesére. Jelenleg körülbelül 1400-an vannak várólistán valamennyi szervet figyelembe véve, és évente körülbelül 400 transzplantáció történik. Mint mondta, sok más országban is hasonló a helyzet. Úgy véli,

az élő donációval nagyon sokat lehetne előre lépni, hiszen a vese páros szerv, és egy vesével is sokáig el lehet élni egészségesen.

A családtagok, ismerősök, barátok tehát sokat segíthetnek az érintetteknek. A fiataloknak például a szülők szoktak májszegmentet adni.

Berente Judit felhívta a figyelmet arra is, hogy már Magyarországon is van lehetőség keresztdonációra. Ha valaki élődonor szeretne lenni, de nem egyezik a vércsoportja vagy a szövettípusa az érintettel, és nem adhatja oda a szerettének mondjuk a veséjét, akkor van arra lehetőség, hogy bekerüljön egy poolba, és valaki másnak adja oda a szervét, a szerette, hozzátartozója pedig valaki mástól kap. Nagyon fontos feladatnak nevezte, hogy erről a lehetőségről minél több embert értesítsenek, illetve hogy minél többen jelentkezzenek a keresztdonációs programba.

„A szerdonációs európai összefogás jól működik. Ha valaki sürgősségi listán van, akkor nagyon hamar tud az Eurotransplanton keresztül akár májat, akár szívet kapni” – tette hozzá a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke.