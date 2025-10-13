ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.57
usd:
337.25
bux:
102669.29
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Piros pólós futók hirdették a Budapest Maratonon, hogy a szervátültetés életet ment

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A hétvégi futófesztiválon a Magyar Szervátültetettek Szövetsége képviseletében 16 váltóban indultak a 4x2 km-es távon, több mint harmincan teljesítették a gyalogló távot, valamint részt vettek az esélyegyenlőségi futásban is.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége ötödik alkalommal ünnepelte Budapesten a Szervdonációs és Transzplantációs Világnapot a múlt hét végi Budapest Maraton Fesztiválon. Szombaton piros pólós futók hirdették az üzenetet, hogy a szervátültetés életet ment. Szervátültetettek, családtagok, élődonorok, orvosok és egészségügyi dolgozók több mint kétszázan neveztek az eseményre, amelyen együtt több mint 300 kilométert futottak vagy gyalogoltak.

A Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke az InfoRádióban elmondta: a hétvégi futófesztiválon 16 váltóban indultak a 4x2 km-es távon (64 fő), több mint harmincan teljesítették a gyalogló távot, valamint részt vettek az esélyegyenlőségi futásban is. Berente Judit úgy fogalmazott, évről évre egyre nagyobb létszámban vannak jelen a Budapest Maratonon, és nemcsak szervátültetettek, hanem élődonorok, egészségügyi dolgozók, orvosok, nővérek, koordinátorok, családtagok, akik idén is nagyon élvezték, hogy együtt mozoghatnak.

Kiemelte, hogy ezúttal is több tízezer ember volt a helyszínen, az utcákon, akik értesülnek arról, hogy a szervátültetés életet ment, ugyanis amikor a Magyar Szervátültetettek Szövetségének futói váltják egymást a váltópontokon, ezt rengetegszer bemondja a speaker.

Berente Judit arról is beszélt, hogy ma Magyarországon majdnem négy évet kell várni egy vesére. Jelenleg körülbelül 1400-an vannak várólistán valamennyi szervet figyelembe véve, és évente körülbelül 400 transzplantáció történik. Mint mondta, sok más országban is hasonló a helyzet. Úgy véli,

az élő donációval nagyon sokat lehetne előre lépni, hiszen a vese páros szerv, és egy vesével is sokáig el lehet élni egészségesen.

A családtagok, ismerősök, barátok tehát sokat segíthetnek az érintetteknek. A fiataloknak például a szülők szoktak májszegmentet adni.

Berente Judit felhívta a figyelmet arra is, hogy már Magyarországon is van lehetőség keresztdonációra. Ha valaki élődonor szeretne lenni, de nem egyezik a vércsoportja vagy a szövettípusa az érintettel, és nem adhatja oda a szerettének mondjuk a veséjét, akkor van arra lehetőség, hogy bekerüljön egy poolba, és valaki másnak adja oda a szervét, a szerette, hozzátartozója pedig valaki mástól kap. Nagyon fontos feladatnak nevezte, hogy erről a lehetőségről minél több embert értesítsenek, illetve hogy minél többen jelentkezzenek a keresztdonációs programba.

„A szerdonációs európai összefogás jól működik. Ha valaki sürgősségi listán van, akkor nagyon hamar tud az Eurotransplanton keresztül akár májat, akár szívet kapni” – tette hozzá a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Piros pólós futók hirdették a Budapest Maratonon, hogy a szervátültetés életet ment

világnap

transzplantáció

budapest maraton

szervdonáció

berente judit

magyar szervátültetettek szövetsége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Látványosan fogynak Putyin tartalékai: időseket és betegeket kénytelenek toborozni a hadseregbe

Látványosan fogynak Putyin tartalékai: időseket és betegeket kénytelenek toborozni a hadseregbe

Hiába a felkínált rengeteg pénz, nem nő az ukrajnai háborúba katonának jelentkezők száma Oroszországban – írja az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gerendai Károly: Határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására

Gerendai Károly: Határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására

A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
First seven hostages released in Gaza are now back in Israel, IDF confirms

First seven hostages released in Gaza are now back in Israel, IDF confirms

In total, 20 living hostages are due to be released today - the first seven include Omri Miran, who earlier spoke to his wife on video call. Israel is releasing hundreds of Palestinians in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 07:18
Az iszap tarthatta fogva a csatornába veszett egyetemistát
2025. október 13. 07:05
Szokatlan állat tűnt fel Szeged sétálóutcájában
×
×
×
×