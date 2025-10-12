Választási bejelentést tett az előzetesből szabadult óbudai polgármester

A polgármester szerint a róla szóló indulási pletykák „furcsa politikai mozgások” következményei lehetnek. Határozott üzenetet küldve leszögezte, hogy egyetlen célja a III. kerületi emberek képviselete, és a polgármesteri munkája mellett fennmaradó idejét is a kerületi problémák megoldásával töltené.

dr. Kiss László hozzátette, hogy politikai közössége a kerületben már rendelkezik országgyűlési képviselőjelölttel, így más közösség tagjaként vagy függetlenként nyilvánvalóan nem kíván elindulni a választáson. A polgármester a kerületi jelöltektől azt várja, hogy a pártpolitikai érdekek helyett a kerületi embereket képviseljék.

Börtönhónapok

Dr. Kiss László nevét a korábbi években bírósági ügye kapcsán többször is megemlítette a sajtó.

Óbuda-Dékánszky polgármestere ellen 2024 nyarán indult büntetőeljárás hivatali vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és egyéb korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. Letartóztatását 2024 augusztusában rendelték el, és több hónapon keresztül előzetes letartóztatásban volt, melyet többször is meghosszabbított a bíróság a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt. Az ügy szerint Kiss László 2019-es polgármesterré választást követő fiktív és túlárazott szerződéseket kötött az önkormányzat nevében, és érintett cégek részére rendszeresen megbízásokat biztosított, amelyekért személyes hasznot húzott.

A polgármester végül 2025 májusában szabadult ki előzetes letartóztatásából, hivatalosan azonban továbbra is gyanúsított maradt az ügyben.

Az érintett ügyben a DK politikusa ártatlannak tartja magát, és a párt szerint politikai leszámolás áldozata.