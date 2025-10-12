ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 12. vasárnap
közlekedés, autóút
Nyitókép: Magyar Építők

Új híd épül az M8-ason, már nagyon várják a helybeliek

Infostart

Hivatalosan is megindult a Devecser elkerülőn tervezett közúti híd kiviteli tervének útépítési engedélyezési eljárása, amely a 8-as főút Ajka–Bakonygyepes–Devecser közötti szakasz négysávosítási projektjének kulcseleme. Az eljárás megindításáról a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal tett közzé hirdetményt október 7-én.

A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja, és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették, aminek köszönhetően az eljárás gyorsított ütemben zajlik - írja a veol.hu.

A tervek szerint a híd a Devecser elkerülő 0+226,75 kilométer-szelvényében épülne meg, a szakasz elején, az Ajka–Bakonygyepes elkerülő út folytatásaként.

A hatóság tájékoztatása szerint az érintett ingatlantulajdonosok – akiknek földje, telke vagy kapubejárója a fejlesztéssel összefügg – betekinthetnek a tervdokumentációba. Az érintett helybéliek számára a határidő az észrevételek megtételére október 13-ig lehetséges. Az eljárásról szóló hivatalos döntés a kifüggesztést követő ötödik napon, azaz október 12-én, azaz ma válik hivatalossá.

A térség emberei régóta várják a 8-as főút négysávosításának befejezését, amely a várakozások szerint jelentősen csökkentheti a megnövekedett kamionforgalmat és javíthatja a közlekedésbiztonságot.

