Új híd épül az M8-ason, már nagyon várják a helybeliek

A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja, és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették, aminek köszönhetően az eljárás gyorsított ütemben zajlik - írja a veol.hu.

A tervek szerint a híd a Devecser elkerülő 0+226,75 kilométer-szelvényében épülne meg, a szakasz elején, az Ajka–Bakonygyepes elkerülő út folytatásaként.

A hatóság tájékoztatása szerint az érintett ingatlantulajdonosok – akiknek földje, telke vagy kapubejárója a fejlesztéssel összefügg – betekinthetnek a tervdokumentációba. Az érintett helybéliek számára a határidő az észrevételek megtételére október 13-ig lehetséges. Az eljárásról szóló hivatalos döntés a kifüggesztést követő ötödik napon, azaz október 12-én, azaz ma válik hivatalossá.

A térség emberei régóta várják a 8-as főút négysávosításának befejezését, amely a várakozások szerint jelentősen csökkentheti a megnövekedett kamionforgalmat és javíthatja a közlekedésbiztonságot.