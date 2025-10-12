ARÉNA - PODCASTOK
Az M4-es gyorsforgalmi út Üllő és Albertirsa közötti szakasza a Gerje-Pilis pihenőhelynél az átadás napján, 2020. február 7-én. A 27 kilométeres elővárosi szakasz átadásával Monor, Monorierdő, Pilis és Albertirsa lakói közvetlenül gyorsforgalmi úton érhetik el a fővárost.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Durva baleset az M4-esen, lezárták az autóutat

Infostart

Teljes pályazár van érvényben az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, egy baleset miatt. A forgalmat az Ecseri csomópontnál terelik le, jelentős korlátozások vannak az M0-s csomópontnál is.

Baleset történt az M4-es autóúton, a Szolnok felé vezető oldalon, a 23-as és a 29-es kilométer szelvények között, az M0-s és a 30-as (Gyömrő-Üllő) csomópontok között.

A forgalom elől a Szolnok felé vezető pályát teljesen lezárták. A járműveket az Ecseri csomópontban (24. km) terelik le az autópályáról - írja az Útinform.

Korlátozások az M0-s csomópontnál

Az M0-s autópályáról nem lehet felhajtani az M4-es Szolnok felé vezető szakaszára. Ezért az M0-s északi és déli irányából érkezőknek is az M0–M4 csomópontban le kell térniük az M4-esre Budapest felé, majd a 24-es kilométernél lévő Vecsés–Ecser csomóponton keresztül a 4-es főút felé kell kerülniük.

A helybéliek az Üllő település keleti határában lévő 404-es főúton térhetnek vissza az M4-es autóútra. A forgalom a leterelés után az Üllői csomópontnál (30. km) térhet vissza az M4-esre.

