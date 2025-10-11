Nacsa Lőrinc az elmúlt 15 év nemzetpolitikájáról beszélt

Nacsa Lőrinc felidézte: létrehoztak olyan programokat, amelyek alkalmat adtak a találkozásra és egyre szorosabbra "szőtték a Kárpát-medencei hálót". Mint mondta, egy védőháló, ha szoros, akkor nagyon erős és elbír sok mindent, és képes "megtartani a magyarságunkat itt, a Kárpát-medencében".

Az államtitkár megemlítette, hogy e hálónak fontos része a média is, amely mint "negyedik hatalmi ág" rendkívül fontos szerepet tölt be az emberek életében, különösen akkor, ha azt anyanyelvükön olvashatják, hallgathatják. "Ezért a külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek és hozzájárul a magyarság szülőföldön való boldogulásához" - fogalmazott.