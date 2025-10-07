ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 7. kedd
Nyitókép: Unsplash

Örvény nyelte el a magyar fiatalok csónakját, egyiküket egy hete nem találják

Infostart

Egy hete szerepel a rendőrség körözési listáján a 25 éves Huttman Máté, az elsőéves biológusnak készülő PhD-hallgató, akinek múlt hét kedden veszett nyoma a Hortobágy-Berettyó csatornában.

Társaival halbiológiai terepmunkát végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat, hárman ki tudtak úszni a partra, ám őt azóta sem találják. Napok óta folyamatosan keresik, már a folyó Békés vármegyei szakaszán is – hangzott el az RTL Híradóban.

Hortobágy-Berettyó folyó szeszélyes, aminek a medre néhol ásott, néhol viszont természetes vonulatában folyik, nagyjából 3 km/h-val – mondta a csatornának Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezetőj, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a mederélek itt-ott náddal benőttek, illetve bedőlt fák, bedőlt növényzet nehezítheti a keresés-kutatást.

Tervek szerint kedden csónakokkal, szonárral és kutyával folytatjk a keresést, és búvárok is lemerülnek a zsilip előtti iszapos terletre.

A rendőrség víziközlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz és a Debreceni Egyetemen is belső vizsgálat indult.

Belföld    Örvény nyelte el a magyar fiatalok csónakját, egyiküket egy hete nem találják

