Infostart.hu
2025. október 11. szombat
Nyitókép: M7 – M1 autópálya figyelő

Baleset miatt több kilométeres a torlódás az M7-esen

Infostart / MTI

Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Érdnél - írta az Útinform szombaton kora délután.

Közölték, az Érdnél korábban kiépített terelésnél több jármű ütközött össze, a 17-es kilométernél csak egy sáv járható.

A katasztrófavédelem azt írta a honlapján, hogy három autó volt érintett a balesetben.

