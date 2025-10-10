Könnyít a kormány az Otthon Start hitelprogram szabályain - a nap hírei

Könnyít a kormány az Otthon Start hitelprogram szabályain. Az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában is hitelezhetők lesznek a társasházi építményi jog bevezetésével – közölte a Miniszterelnökség államtitkára Zalaegerszegen. Panyi Miklós a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén elmondta: további kedvezményeket, könnyítéseket biztosítanak majd. Például az elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3 százalékos hitelt.

Felgyorsult a lakásárak emelkedése szeptemberben, az előző hónaphoz képest csaknem 3 százalékkal - közölte az ingatlan.com. Az ingatlanhirdetési portál szerint éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban.

40 millió forint visszajár egy devizahiteles adósnak – így döntött a Fővárosi Törvényszék. A 24.hu számolt be arról, hogy az UniCredit Bank ügyfelei 20,5 millió forintot vettek fel 2007-ben, és több mint 61 milliót fizettek vissza. A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bírósága által nemrégiben hozott döntés alapján a napokban hozott ítéletet, amelynek értelmében befizetéseik kétharmada visszajár.

Jövőre is 65 milliárd forint jut jövőre a Versenyképes Járások Programra. A pályázati felhívás október 15-én jelenik meg.

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére. A javaslat szerint a támogatást a kormányok legfeljebb 200 százalékkal egészíthetik ki nemzeti forrásból. A támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni az érintett gazdáknak.

Magyarország az elmúlt száz évben megduplázta erdőterületét – közölte az agrárminiszter Dunakilitin. Nagy István a Településfásítási program őszi nyitányán hangsúlyozta: a cél továbbra is az, hogy az ország fával borított területe 27 százalékra növekedjen.

Mintegy 10 milliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alapkőletételi ünnepségén elmondta: a beruházáshoz a kormány 2,4 milliárd forint támogatást nyújt.

Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyben dolgozóknál - közölte a területért felelős államtitkár. Takács Péter jelezte: az új kormányrendelet értelmében az ágazatban továbbfoglalkoztatottak is megkapják a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátásokat.

Megkezdődtek az őszi érettségik a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. Várhatóan 221 intézményben 24.390-en érettségiznek, a lebonyolításban 270 érettségi vizsgabizottság vesz részt.

A magyar kormányfő is beszédet mondott az RMDSZ 35 éves jubileumi kongresszusán. Orbán Viktor miniszterelnök Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját méltatva arról is beszélt, hogy a magyar nemzet létezésének záloga a teljesítmény. Szólt arról is, hogy a magyar nemzetet elsőrendűen nem a földrajz, nem az államhatár, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint óriási problémákat okozhat, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ. Szijjártó Péter azután nyilatkozott, hogy a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltetője a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

Életbe lépett a tűzszünet Gázában – közölte az izraeli hadsereg. Az izraeli csapatok új pozíciókba vonultak vissza, felkészülve a túszok visszatérésére és a következő szakaszokra. Az iszlamista

terrorszervezetnek át kell adnia a még élő 20 izraeli túszt, és meg kell kezdenie a 28 halott túsz földi maradványainak átadását. Izrael 2 ezer palesztin foglyot ad át a Hamásznak.

Lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz szabadulására a Gázai övezetben az egyiptomi közvetítéssel létrejövő gázai tűzszüneti megállapodással – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Omri Miran magyar- izraeli állampolgárt saját otthonából hurcolták el még 2023 októberében.

Az Egyesült Államok mintegy 200 katonát küld Izraelbe, hogy figyelemmel kísérje a gázai tűzszünet betartását- írja az AP hírügynökség. Hozzájuk csatlakoznak majd az egyiptomi, a katari, a török és az emírségekbeli fegyveres erők tagjai, a csapat az izraeli védelmi erőkkel fog együttműködni. A Gázai övezetet egy palesztinokból álló független bizottság fogja vezetni.

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja az idén a Nobel-békedíjat - jelentette be Oslóban a Norvég Nobel-bizottság. A testület indoklása szerint a politikus fáradhatatlanul képviseli a demokratikus jogokat és küzd az igazságos és békés átmenetért a diktatúrából a demokrácia felé.

Megemelt kikötői díjakat vet ki az amerikai hajókra Kína. Ez válaszlépés a Washington által bejelentett intézkedésre. Kínai kötődésű hajóknak ugyanis egyszeri díjat kell fizetniük első kikötéskor az Egyesült Államokban. Elemzők becslései szerint a díj meghaladhatja az egymillió dollárt egy 10 ezer konténert szállító hajó esetében, ami 2028-ig évente emelkedhet.

Halálos áldozatokat is követelt a Fülöp-szigetek délkeleti részén a több mint 7-es erősségű földrengés. A rengés miatt legalább két ember vesztette életét, amikor házaik összedőltek. A Fülöp-szigeteken és Indonéziában szökőár-riasztást is kiadtak.