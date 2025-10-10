ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
Palesztin belföldi menekültek a tûzszüneti megállapodás létrejöttét ünneplik a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán-Júniszban 2025. október 9-én. Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet reggelre virradóan megállapodott az izraeli haderõ két éve tartó gázai mûveleteinek felfüggesztésérõl és az övezetben fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátásáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Haiszam Imad

Könnyít a kormány az Otthon Start hitelprogram szabályain - a nap hírei

Infostart

Könnyít a kormány az Otthon Start hitelprogram szabályain. Életbe lépett a tűzszünet Gázában, az izraeli katonák új vonalak mögé húzódtak vissza. Venezuelai ellenzéki vezető kapta az idei Nobel-békedíjat.

Könnyít a kormány az Otthon Start hitelprogram szabályain. Az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában is hitelezhetők lesznek a társasházi építményi jog bevezetésével – közölte a Miniszterelnökség államtitkára Zalaegerszegen. Panyi Miklós a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén elmondta: további kedvezményeket, könnyítéseket biztosítanak majd. Például az elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3 százalékos hitelt.

Felgyorsult a lakásárak emelkedése szeptemberben, az előző hónaphoz képest csaknem 3 százalékkal - közölte az ingatlan.com. Az ingatlanhirdetési portál szerint éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban.

40 millió forint visszajár egy devizahiteles adósnak – így döntött a Fővárosi Törvényszék. A 24.hu számolt be arról, hogy az UniCredit Bank ügyfelei 20,5 millió forintot vettek fel 2007-ben, és több mint 61 milliót fizettek vissza. A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bírósága által nemrégiben hozott döntés alapján a napokban hozott ítéletet, amelynek értelmében befizetéseik kétharmada visszajár.

Jövőre is 65 milliárd forint jut jövőre a Versenyképes Járások Programra. A pályázati felhívás október 15-én jelenik meg.

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére. A javaslat szerint a támogatást a kormányok legfeljebb 200 százalékkal egészíthetik ki nemzeti forrásból. A támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni az érintett gazdáknak.

Magyarország az elmúlt száz évben megduplázta erdőterületét – közölte az agrárminiszter Dunakilitin. Nagy István a Településfásítási program őszi nyitányán hangsúlyozta: a cél továbbra is az, hogy az ország fával borított területe 27 százalékra növekedjen.

Mintegy 10 milliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alapkőletételi ünnepségén elmondta: a beruházáshoz a kormány 2,4 milliárd forint támogatást nyújt.

Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyben dolgozóknál - közölte a területért felelős államtitkár. Takács Péter jelezte: az új kormányrendelet értelmében az ágazatban továbbfoglalkoztatottak is megkapják a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátásokat.

Megkezdődtek az őszi érettségik a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. Várhatóan 221 intézményben 24.390-en érettségiznek, a lebonyolításban 270 érettségi vizsgabizottság vesz részt.

A magyar kormányfő is beszédet mondott az RMDSZ 35 éves jubileumi kongresszusán. Orbán Viktor miniszterelnök Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját méltatva arról is beszélt, hogy a magyar nemzet létezésének záloga a teljesítmény. Szólt arról is, hogy a magyar nemzetet elsőrendűen nem a földrajz, nem az államhatár, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint óriási problémákat okozhat, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ. Szijjártó Péter azután nyilatkozott, hogy a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltetője a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

Életbe lépett a tűzszünet Gázában – közölte az izraeli hadsereg. Az izraeli csapatok új pozíciókba vonultak vissza, felkészülve a túszok visszatérésére és a következő szakaszokra. Az iszlamista

terrorszervezetnek át kell adnia a még élő 20 izraeli túszt, és meg kell kezdenie a 28 halott túsz földi maradványainak átadását. Izrael 2 ezer palesztin foglyot ad át a Hamásznak.

Lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz szabadulására a Gázai övezetben az egyiptomi közvetítéssel létrejövő gázai tűzszüneti megállapodással – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Omri Miran magyar- izraeli állampolgárt saját otthonából hurcolták el még 2023 októberében.

Az Egyesült Államok mintegy 200 katonát küld Izraelbe, hogy figyelemmel kísérje a gázai tűzszünet betartását- írja az AP hírügynökség. Hozzájuk csatlakoznak majd az egyiptomi, a katari, a török és az emírségekbeli fegyveres erők tagjai, a csapat az izraeli védelmi erőkkel fog együttműködni. A Gázai övezetet egy palesztinokból álló független bizottság fogja vezetni.

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja az idén a Nobel-békedíjat - jelentette be Oslóban a Norvég Nobel-bizottság. A testület indoklása szerint a politikus fáradhatatlanul képviseli a demokratikus jogokat és küzd az igazságos és békés átmenetért a diktatúrából a demokrácia felé.

Megemelt kikötői díjakat vet ki az amerikai hajókra Kína. Ez válaszlépés a Washington által bejelentett intézkedésre. Kínai kötődésű hajóknak ugyanis egyszeri díjat kell fizetniük első kikötéskor az Egyesült Államokban. Elemzők becslései szerint a díj meghaladhatja az egymillió dollárt egy 10 ezer konténert szállító hajó esetében, ami 2028-ig évente emelkedhet.

Halálos áldozatokat is követelt a Fülöp-szigetek délkeleti részén a több mint 7-es erősségű földrengés. A rengés miatt legalább két ember vesztette életét, amikor házaik összedőltek. A Fülöp-szigeteken és Indonéziában szökőár-riasztást is kiadtak.

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Volt egyszer egy csokoládé, amelyet a gyerekek mindig is imádtak, de 2024-ben a befektetők is szeretni kezdtek. A kakaó ára ugyanis abban az évben közel hatszorozott. A gazdák fellázadtak az éhbér ellen, a politikusok pedig újfajta „édes diplomáciát” találtak fel. De mielőtt bárki elhitte volna, hogy a kakaó a XXI. század olaja, a piac emlékeztetett, hogy a csoki is csak addig forró, amíg el nem olvad.
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Kína jelentős exportkorlátozásokat vezet be 2025. november 1-jétől, válaszul az Egyesült Államok 100%-os vámot tervez kivetni a kínai termékekre - írta pénteken közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat

Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat

A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.

Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

2025. október 10. 19:37
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
2025. október 10. 19:14
Mediterrán hangulat itthon – terjednek az olajfák
