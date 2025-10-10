Magyarok is kaphatnak a rendkívüli uniós támogatásból

Az Európai Bizottság csaknem 50 millió euró összegű sürgősségi támogatás mozgósítást javasolja hat tagállam - köztük Magyarország - gyümölcs-, zöldség- és diótermesztő gazdáinak megsegítésére, akik súlyos károkat szenvedtek az utóbbi hónapok szélsőséges időjárási eseményei miatt.

A javaslat szerint a támogatást a kormányok legfeljebb 200 százalékkal egészíthetik ki nemzeti forrásból.

A rendkívüli segítség az uniós mezőgazdasági tartalékalapból származik, amely a közös agrárpolitika (KAP) részeként jött létre, és a piaci zavarok vagy rendkívüli események által érintett termelők gyors megsegítését szolgálja.

A támogatásban Magyarországon kívül részesül

Bulgária (7,4 millió euró),

Lettország (4,2 millió euró),

Litvánia (1,1 millió euró),

Lengyelország (14,8 millió euró) és

Románia (11,5 millió euró).

A bizottság szerint az idén több tagállamban késői fagyok, majd jégeső és heves esőzések pusztították el a gyümölcs-, zöldség-, dió- és magtermések jelentős részét, ami jól mutatja, milyen mértékben érinti a mezőgazdaságot az éghajlatváltozás.

A pénzügyi támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni az érintett gazdáknak, hogy a segítség mielőbb eljusson a károsultakhoz.

A jelenlegi, 2023-2027-es KAP-időszakban a mezőgazdasági tartalék évente legalább 450 millió eurót biztosít a válsághelyzetek kezelésére. A bizottság a következő, 2028-2034-es agrárpolitikai ciklusban azt tervezi, hogy megduplázza a válságalapot, ezzel növelve az európai gazdák és az élelmiszer-ágazat ellenálló képességét a piaci és természeti kihívásokkal szemben - áll a testület közleményében.