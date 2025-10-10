ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.59
usd:
337.68
bux:
101911.66
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Magyarok is kaphatnak a rendkívüli uniós támogatásból

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró (mintegy 4,2 milliárd forint) rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére - közölte pénteken a brüsszeli testület.

Az Európai Bizottság csaknem 50 millió euró összegű sürgősségi támogatás mozgósítást javasolja hat tagállam - köztük Magyarország - gyümölcs-, zöldség- és diótermesztő gazdáinak megsegítésére, akik súlyos károkat szenvedtek az utóbbi hónapok szélsőséges időjárási eseményei miatt.

A javaslat szerint a támogatást a kormányok legfeljebb 200 százalékkal egészíthetik ki nemzeti forrásból.

A rendkívüli segítség az uniós mezőgazdasági tartalékalapból származik, amely a közös agrárpolitika (KAP) részeként jött létre, és a piaci zavarok vagy rendkívüli események által érintett termelők gyors megsegítését szolgálja.

A támogatásban Magyarországon kívül részesül

  • Bulgária (7,4 millió euró),
  • Lettország (4,2 millió euró),
  • Litvánia (1,1 millió euró),
  • Lengyelország (14,8 millió euró) és
  • Románia (11,5 millió euró).

A bizottság szerint az idén több tagállamban késői fagyok, majd jégeső és heves esőzések pusztították el a gyümölcs-, zöldség-, dió- és magtermések jelentős részét, ami jól mutatja, milyen mértékben érinti a mezőgazdaságot az éghajlatváltozás.

A pénzügyi támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni az érintett gazdáknak, hogy a segítség mielőbb eljusson a károsultakhoz.

A jelenlegi, 2023-2027-es KAP-időszakban a mezőgazdasági tartalék évente legalább 450 millió eurót biztosít a válsághelyzetek kezelésére. A bizottság a következő, 2028-2034-es agrárpolitikai ciklusban azt tervezi, hogy megduplázza a válságalapot, ezzel növelve az európai gazdák és az élelmiszer-ágazat ellenálló képességét a piaci és természeti kihívásokkal szemben - áll a testület közleményében.

Kezdőlap    Külföld    Magyarok is kaphatnak a rendkívüli uniós támogatásból

mezőgazdaság

európai bizottság

időjárás

támogatás

károk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mukics Dániel: jelentősen nőtt a lakástűzáldozatok száma idén, de van ellenszer

Mukics Dániel: jelentősen nőtt a lakástűzáldozatok száma idén, de van ellenszer

Lakástűzben 77, szén-monoxid-mérgezésben 5 ember halt meg idén – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mukics Dániel szóvivő az InfoRádiónak hangsúlyozta: a tűzesetben elhunytak száma jelentősen emelkedett tavalyhoz képest. A szén-monoxid-mérők terjednek, ezért javulnak is a mérgezési adatok, de jó lenne, ha egy másik készüléket, a füstérzékelőt is egyre többen beszereznék.
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat a magyar tőzsdén, nagy forgalommal emelkedik a Telekom

Jó a hangulat a magyar tőzsdén, nagy forgalommal emelkedik a Telekom

Csökkenéssel zártak csütörtökön az irányadó amerikai indexek és az ázsiai tőzsdéken is rossz volt a hangulat reggel, egyedül a chipgyártók emelkedtek ki a dél-koreai piacon, a Samsung új csúcsra ment. Az európai tőzsdéken mérsékelt elmozdulásokkal zajlik a pénteki kereskedés, az amerikai indexek pedig kis emelkedésekkel nyitottak a kormányzati leállás tizedik napján. Mindeközben a befektetők mérlegelik a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó új kínai korlátozások következményeit, amelyek számos védelmi technológia, valamint más, széles körben használt fogyasztási cikkek gyártásában játszanak kulcsfontosságú szerepet. Magyar szempontból az S&P estére várható hitelminősítése lesz érdekes, de addig is van néhány kiemelkedő részvény a BÉT-en, nagy forgalommal veszik például a Telekom papírjait.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a Direct One-nak: ezt kell tudnod, ha te is ügyfél voltál

Vége a Direct One-nak: ezt kell tudnod, ha te is ügyfél voltál

Decembertől a Direct One helyett a CANAL+ lesz elérhető online, a műholdas szolgáltatást pedig a One veszi át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 15:46
Kínzás órákon át – újabb véres részletek a herdeckei polgármesternő elleni támadásról
2025. október 10. 15:12
Morálisan alkalmatlannak nevezték és leváltották az első női államfőt Peruban
×
×
×
×